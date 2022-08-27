Füsun Günuğur'un ölüm haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.
Günuğur, 2008-2016 yılları arasında yayınlanan 'Beni Unutma' isimli günlük dizide 1702 bölüm yer almıştı.
— Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) August 27, 2022
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