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Haberler Magazin Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti

Tiyatro ve dizi oyuncusu Füsun Günuğur, 70 yaşında hayata veda etti

Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Füsun Günuğur'un ölüm haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Günuğur, 2008-2016 yılları arasında yayınlanan 'Beni Unutma' isimli günlük dizide 1702 bölüm yer almıştı.

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