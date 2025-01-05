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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Utah Eyaleti: TikTok, canlı yayınlarla çocukları istismar ediyor - Teknoloji Haberleri

        Utah Eyaleti: TikTok, canlı yayınlarla çocukları istismar ediyor

        ABD'de alınan TikTok yasağının yürürlüğe girmesine sayılı gün kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Utah eyaletinin açtığı davada TikTok'un, video canlı yayınlarının çocukları istismar ettiğini bildiği halde duruma göz yumduğu iddia ediliyor. TikTok ise güvenli canlı yayın yapmayı öncelik haline getirdiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:22
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        TikTok hakkında bilinçli istismar iddiası!
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        ABD Utah eyaletinin açtığı bir davaya göre, TikTok uzun süredir video canlı yayınlarının cinsel davranışları teşvik ettiğini ve çocukları istismar ettiğini biliyordu. Buna karşın bu uygulamadan önemli ölçüde kâr ettiği için bu duruma göz yumduğu iddia ediliyor.

        Bu iddialar, TikTok'un Çin merkezli sahibi ByteDance'in popüler sosyal medya uygulamasını satmaması durumunda 19 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacağı planlanan tarih yaklaşırken kamuoyuna açıklandı. Başkan seçilen Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nden bu yasağı durdurmasını istemişti.

        TikTok ise güvenli canlı yayın yapmayı öncelik haline getirdiğini belirtti.

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        TikTok için ABD'de geri sayım! Haberi Görüntüle

        UYGULAMAYA YÖNELİK SUÇLAMALAR

        Utah'ın çocukları istismar etmekle suçladığı orijinal dava, geçen Haziran ayında eyaletin Tüketici Koruma Dairesi tarafından açıldı. Eyalet Başsavcısı Sean Reyes, TikTok Live yayın özelliğinin mağdurları gerçek zamanlı olarak yetişkin avcılarla buluşturarak "sanat bir striptiz kulübü" oluşturduğunu söyledi. Cuma günü büyük ölçüde sansürsüz hale getirilen şikayet, TikTok'un Live özelliğinin tehditlerini bir dizi iç inceleme yoluyla öğrendiğini belirtti.

        2022'nin başlarında yapılan Project Meramec adlı bir soruşturmanın, yüz binlerce 13-15 yaşındaki çocuğun Live'ın minimum yaş sınırlamalarını nasıl aştığını ortaya çıkardığı belirtildi. Birçok çocuğun, sanal hediyeler karşılığında yetişkinler tarafından cinsel eylemler yapmaya, bazen çıplaklık içeren eylemler yapmaya teşvik edildiği iddia edildi. 2021'de başlatılan Project Jupiter adlı bir soruşturma ise suçluların Live'ı para aklamak, uyuşturucu satmak ve terörizmi finanse etmek için kullandığını ortaya çıkardı.

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        GİZLİLİK ENDİŞELERİ VE YARGI KARARI

        Ayrıca, Aralık 2023'te yapılan bir iç çalışmanın, TikTok'un Live'ı mevcut riskleriyle sürdürmenin "zalimliğini" kabul ettiğini belgelediği de belirtiliyor. TikTok, ifşaatlara karşı çıkarak gizlilik endişelerini ve uygulamanın kötüye kullanılmasını önlemek için "potansiyel kötü aktörlerin bir yol haritası elde etmesini" önleme çıkarlarını öne sürdü. Utah eyalet yargıcı Coral Sanchez, 19 Aralık'ta daha önce sansürlenmiş materyalin çoğunun serbest bırakılmasını emretti.

        TikTok sözcüsü, "Bu dava, TikTok'un topluluk güvenliği ve refahını desteklemek için gönüllü olarak uyguladığı proaktif önlemleri görmezden geliyor. Bunun yerine, şikayet yanıltıcı alıntılar ve güncel olmayan belgeleri seçerek bağlam dışına çıkarıyor ve topluluğumuzun güvenliğine olan bağlılığımızı çarpıtıyor" ifadelerini kullandı.

        ABD'DE TİKTOK YASAĞI

        Ekim ayında, 13 ABD eyaleti ve Washington, D.C.'den oluşan iki partili bir grup, TikTok'u çocukları istismar etmek ve onları uygulamaya bağımlı hale getirmekle suçlayarak ayrı bir dava açtı. Reyes, "Sosyal medya, Amerika'nın gençlerini istismar etmek için çok sık kullanılan bir araçtır. Yargıç Sanchez'in kararı sayesinde, TikTok'un şok edici davranışlarının daha fazlası şimdi bu sansürsüz şikayet aracılığıyla kamuoyuna açıklanacak. Suçluluğunun tam kapsamı mahkemede gösterilebilir" ifadelerini kullandı.

        Başkan Joe Biden, geçtiğimiz nisan ayında TikTok yasağını yetkilendiren bir yasayı imzalayarak TikTok'un Amerikan kullanıcıları hakkında istihbarat toplayabileceği ve bunu Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişesini ele aldı. Yüksek Mahkeme, yasağın durdurulup durdurulmayacağına dair argümanları 10 Ocak'ta dinleyecek. Başkan Donald Trump'ın da engellemenin yeniden düşünülmesi açıklamalarından sonra mahkemenin hızlı bir şekilde karar vermesi bekleniyor.

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