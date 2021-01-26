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Uyanış Büyük Selçuklu 19. yeni bölüm ön izleme yayında! Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Son bölümde; saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Uyanış Büyük Selçuklu 19. yeni bölüm ön izleme yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölüm özeti...

Uyanış Büyük Selçuklu 19. yeni bölüm ön izleme yayında! Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 18. son bölümünde; Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır? Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölüm özeti...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME SAHNESİ


UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öte yandan Zübeyde’nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken’in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah’tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken’i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır?

Başulu’yu ağır yaralayan, Korkut Bey’i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacaktır?

Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk’ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah’ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır?

Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal’ın elinden alınan altınlarını Selçuklu’dan hangi yolla alacaklardır?

İlteber, Turna’nın içler acısı halini görüp kızının Faysal’la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna’nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer’in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?

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