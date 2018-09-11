Apple'ın yarın gerçekleştireceği lansman, yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak. Ancak modellerin adları için halen resmi bir bilgiye ulaşılmış değil.

5,8 inçlik iPhone Xs adıyla anılan model, iPhone X'un yenilenmiş bir sürümü olacak. Yüksek ihtimalle de bu modelin adı yarın bu şekilde lanse edilecek. 6,5 inçlik yeni iPhone için iPhone Xs Max ve iPhone Xs Plus adları öne çıkıyor. Ancak bu model için de yüksek ihtimalle bu ikili isimden biri duyurulacak. 6,1 inçlik LCD ekranlı uygun fiyatlı iPhone için ise yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'e göre söz konusu modelin adı iPhone Xr olacak!

iPhone Xr'nin teknik özellikleri

Sınırlı miktarda üretileceği söylenen iPhone Xr, A12 işlemci ve 3 GB RAM olması bekleniyor. LCD ekran ile donatılmış neredeyse çerçevesiz bir ön yüze sahip olacak olan iPhone Xr, 12 MP arka kamera ile birlikte gelecek. Cihazın fiyatının ise 699 dolar bandında olacağı tahmin ediliyor.

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