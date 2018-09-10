Apple'ın çarşamba günü tanıtacağı iPhone 9, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus'ın Türkiye satış fiyatları sızdı. Milliyet'in haberine göre yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları 15 bin TL'yi bulacak!

12 Eylül'de detaylı şekilde tanıtılacak olan yeni iPhone'ların yurt dışı satış fiyatları geçtiğimiz günlerde netlik kazanmaya başlamıştı. iPhone Xs 799 dolar, iPhone Xs Plus 999 dolar ve iPhone 9 ise 699 dolar fiyat etiketiyle yurt dışındaki kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Kurdaki dalgalanma ve vergilerden dolayı cihazların Türkiye fiyatları ise büyük merak konusu oldu.

Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Milliyet'in paylaştığı habere göre bir teknoloji marketin stok sisteminden alınan fotoğraflar, tahminlerin çok üzerinde olan yeni iPhone fiyatlarını ortaya çıkardı.

iPhone 9 10.000 TL

iPhone Xs 12.000 TL

iPhone Xs Plus 15.000 TL

Yurt dışında en yüksek tahminlerin (iPhone Xs Plus için) 1.099 dolar (7.100 TL) bandında olduğunu düşünürsek, 15.000 TL'yi bulan fiyatları pek gerçekçi görmüyoruz. Ayrıca alınan rakamların hangi mağazadan elde edildiğine dair de bir bilgi bulunmuyor. Bu fiyatlar yerleşik bir teknoloji market değil de teknoloji ürünü satan münferit bir yerden alınmış da olabilir.

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