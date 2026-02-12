Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Uykunuzdan uyanıp su içme ihtiyacı duyuyorsanız sebebi sadece susuzluk olmayabilir!

        Uykunuzdan uyanıp su içme ihtiyacı duyuyorsanız sebebi sadece susuzluk olmayabilir!

        Gece yarısı susuzluk hissiyle uyanıyor musunuz? Bu durum basit bir su eksikliğinden çok daha fazlasını işaret ediyor olabilir. Uzmanlar, gece susuzluğunun altında yatan nedenleri açıkladı… İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uykudan uyanıp su içme ihtiyacı duymak çoğu kişiye sıradan gelse de, bazı durumlarda önemli bir sağlık sinyali olabilir. Oda sıcaklığından diyabete kadar pek çok faktör bu hissi tetikleyebiliyor. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        GECE SUSAYARAK UYANMAK NORMAL Mİ?

        Gece yarısı uyanıp mutfağa su içmeye gitmek çoğu kişi için sıradan bir durum gibi görünse de, bu alışkanlık bazen vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Uzmanlara göre gece susuzluğu yalnızca “az su içmekle” açıklanamayabilir.

        3

        UYKU ORTAMI VE ODA SICAKLIĞI

        Yatak odasının fazla sıcak ya da havasının kuru olması gece susuzluğunu tetikleyebilir. Uzmanlar ideal oda sıcaklığının 16–21 derece arasında olmasını öneriyor.

        4

        Ayrıca ev içi nem oranının yüzde 30–50 aralığında tutulması, ağız ve boğaz kuruluğunu azaltabiliyor. Özellikle kış aylarında çalışan kalorifer sistemleri havayı kurutarak susama hissini artırabiliyor.

        5

        GÜN İÇİNDE YETERLİ SU TÜKETİYOR MUSUNUZ?

        Günde ortalama 2 litre su önerilse de bu miktar kişiye göre değişiyor. Yoğun egzersiz, sıcak hava, ateş, kusma ya da ishal gibi durumlar sıvı ihtiyacını artırıyor. Gün içinde yeterli su içmeyen kişiler, gece susuzluk hissiyle uyanabiliyor.

        6

        ALKOL, KAFEİN VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

        Akşam saatlerinde tüketilen alkol ve kafein idrar söktürücü etki göstererek vücuttan sıvı kaybına yol açabiliyor. Ayrıca tuz oranı yüksek besinler de susama hissini artırabiliyor. Uzmanlar özellikle yatmadan birkaç saat önce bu tür tüketimi sınırlamayı öneriyor.

        7

        İLAÇLAR VE HORMONAL DEĞİŞİMLER

        Bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar susuzluğa neden olabiliyor. Menopoz dönemindeki hormonal değişimler de gece terlemeleriyle birlikte artan susuzluk hissini tetikleyebiliyor.

        8

        CİDDİ BİR HASTALIĞIN İŞARETİ OLABİLİR Mİ?

        Aşırı susama diyabetin en bilinen belirtilerinden biri. Sık idrara çıkma, yorgunluk ve bulanık görme gibi şikâyetler eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalı.

        9

        Ayrıca anemi, Sjögren sendromu ve bazı böbrek hastalıkları da yoğun susuzluk hissine yol açabiliyor. Gece susayarak uyanmak zaman zaman normal kabul edilse de, bu durum sıklaşıyorsa vücudun verdiği mesajı ciddiye almak gerekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Sevgilisi "intihar" demişti... Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme!
        Sevgilisi "intihar" demişti... Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme!
        New York'ta soğuk hava can aldı
        New York'ta soğuk hava can aldı
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?