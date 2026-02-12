Uykunuzdan uyanıp su içme ihtiyacı duyuyorsanız sebebi sadece susuzluk olmayabilir!
Gece yarısı susuzluk hissiyle uyanıyor musunuz? Bu durum basit bir su eksikliğinden çok daha fazlasını işaret ediyor olabilir. Uzmanlar, gece susuzluğunun altında yatan nedenleri açıkladı… İşte detaylar!
Uykudan uyanıp su içme ihtiyacı duymak çoğu kişiye sıradan gelse de, bazı durumlarda önemli bir sağlık sinyali olabilir. Oda sıcaklığından diyabete kadar pek çok faktör bu hissi tetikleyebiliyor. Detaylar haberimizin devamında…
GECE SUSAYARAK UYANMAK NORMAL Mİ?
Gece yarısı uyanıp mutfağa su içmeye gitmek çoğu kişi için sıradan bir durum gibi görünse de, bu alışkanlık bazen vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Uzmanlara göre gece susuzluğu yalnızca “az su içmekle” açıklanamayabilir.
UYKU ORTAMI VE ODA SICAKLIĞI
Yatak odasının fazla sıcak ya da havasının kuru olması gece susuzluğunu tetikleyebilir. Uzmanlar ideal oda sıcaklığının 16–21 derece arasında olmasını öneriyor.
Ayrıca ev içi nem oranının yüzde 30–50 aralığında tutulması, ağız ve boğaz kuruluğunu azaltabiliyor. Özellikle kış aylarında çalışan kalorifer sistemleri havayı kurutarak susama hissini artırabiliyor.
GÜN İÇİNDE YETERLİ SU TÜKETİYOR MUSUNUZ?
Günde ortalama 2 litre su önerilse de bu miktar kişiye göre değişiyor. Yoğun egzersiz, sıcak hava, ateş, kusma ya da ishal gibi durumlar sıvı ihtiyacını artırıyor. Gün içinde yeterli su içmeyen kişiler, gece susuzluk hissiyle uyanabiliyor.
ALKOL, KAFEİN VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Akşam saatlerinde tüketilen alkol ve kafein idrar söktürücü etki göstererek vücuttan sıvı kaybına yol açabiliyor. Ayrıca tuz oranı yüksek besinler de susama hissini artırabiliyor. Uzmanlar özellikle yatmadan birkaç saat önce bu tür tüketimi sınırlamayı öneriyor.
İLAÇLAR VE HORMONAL DEĞİŞİMLER
Bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar susuzluğa neden olabiliyor. Menopoz dönemindeki hormonal değişimler de gece terlemeleriyle birlikte artan susuzluk hissini tetikleyebiliyor.
CİDDİ BİR HASTALIĞIN İŞARETİ OLABİLİR Mİ?
Aşırı susama diyabetin en bilinen belirtilerinden biri. Sık idrara çıkma, yorgunluk ve bulanık görme gibi şikâyetler eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalı.
Ayrıca anemi, Sjögren sendromu ve bazı böbrek hastalıkları da yoğun susuzluk hissine yol açabiliyor. Gece susayarak uyanmak zaman zaman normal kabul edilse de, bu durum sıklaşıyorsa vücudun verdiği mesajı ciddiye almak gerekiyor.