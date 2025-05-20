Uykusunda yuttuğu dişler bronşundan çıkarıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki E.Ö. edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay yaşanan olayda nefes darlığı ve aşırı öksürükle uyandı, aynaya baktığındaysa taktırdığı 2 dişinin yerinde olmadığını fark etti. Hemen Bakırköy'de bir hastaneye giden E.Ö., durumu sağlık çalışanlarına anlatınca görüntüleme işlemleri yapıldı. 2 dişin hastanın sol bronşunda olduğu görüldü, solunumun yollarındaki sorunların kamerayla teşhis ve tedavisine imkan sağlayan tıbbi bir işlem olan bronkoskopi yapılması için Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Efsun Gonca Uğur Chousein ve ekibinin yaptığı incelemeler sonrası işlem yapıldı. 2 diş bulunduğu yerden başarıyla çıkarılırken hasta tedavisinin ardından taburcu edildi. Doç. Dr. Chousein, yabancı cisim yutmaları durumunda yapılması gerekenleri aktarırken; E.Ö., yaşadıklarını anlattı.

REKLAM

"GECE UYURKEN OLDU"

Yoğun bir öksürükle uyandığını anlatan E.Ö. , "Gece uyurken oldu, sabah işe gitmek için kalktığımda bir nefes darlığı fark ettim sonra hastaneye başvurdum. Röntgen ve BT çekildi, sol bronşumda bir cisim olduğu anlaşıldı. Fark etmeden, gece uyuduğum zaman oldu. Olacağı varmış diyelim ne diyelim, beterin beteri var, daha dikkatli olmalarını öneririm. Takma değil yemek yiyebilmem için 2 tane diş vardı, onları yuttum" dedi.

Doç. Dr. Chousein, "Sabaha karşı uykusundan ani bir nefes darlığı ve aşırı bir öksürükle uyanmış. En yakın bir dış merkeze başvurmuş, hastanın şikayetlerine yönelik yapılan tetkiklerinde ve Toraks BT'sinde hastanın anlattıklarına dayanarak bir yabancı cisimden şüphelenmişler. Yabancı cisim konusunda hastalarda ilk başta şüphelendiren şey; hastanın anlattıkları, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetleridir ama bazen yıllar önceki bir yabancı cisimden hastaların haberi bile olmayabilir. Bu hastalarda önce rutinde normal bir akciğer grafisi çekiyoruz. Daha yüksek şüphemizde mutlaka Toraks BT ve damardan ilaç vermeden tomografi çekiyoruz. Mesela buradaki hastamızın sol bronşiyal sisteminde beyaz yabancı cisim olduğunu düşündüren bir bulgusu var. Bazen çok acil müdahale edilmesi gereken yabancı cisim hastaları olabiliyor, hızla hastalarımızı ameliyathaneye alıyoruz. Rijit bronkoskopi adını verdiğimiz özel çelik tüplerden oluşan setlerle ağız yoluyla girip genel anestezi altında uyutularak işlemlerini yapıyoruz. Böyle bir yabancı cisim eğer çıkarılmazsa ilerleyen dönemde yabancı cismin arkasına hastanın aldığı nefes sağlıklı bir şekilde girip çıkmayacağı için hep nefes darlığı olacaktı. Zamanla arkada kalan akciğer parankimi (Akciğerlerin esnek olan ve hava dolabilen bölümü) havalanamayacağı için zatürre gelişebilecekti. En nihayetinde bronşektazi dediğimiz kalıcı bronşlarda genişlemeye yol açan ve sık sık hastaların enfekte olmasına neden olan bir hastalık gelişebilecekti. Ayrıca bu hastamızdaki gibi böyle ana bronşlara yerleşmiş cisimlerin etrafını granülasyon dokusu dediğimiz dokular sararak bazen tamamen akciğerin havalanmasına da engel olabilir hale geliyor. Bu işlemlerden sonra hastalarımızın solunumla ilgili şikayetleri tamamen geriler hatta bazen geç başvuran hastalarda yeni başlayan yapısal değişiklikler olduysa onlar bile zaman içerisinde tamamen iyileşebiliyor. Hastamız normal eski sağlıklı günlerine çok kısa sürede dönecektir" diye konuştu.