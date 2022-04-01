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Uysallar konusu nedir, nerede çekildi? Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler?

Dijital medya platformu Netflix'in yeni dizisi Uysallar, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Uğur Yücel, Haluk Bilginer ve Öner Erkan gibi isimlerin bulunduğu dizinin konusu ve oyuncuları ile bilgileri bir araya getirdik...

  • 01
    Uysallar konusu nedir, nerede çekildi? Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler?

    Türkiye'nin önde gelen yazarlarından biri olan Hakan Günday'ın kaleminden çıkan ve Onur Saylak yönetmenliğinde çekilen Uysallar, Netflix'te gösterime girdi. İşte ilgi uyandıran dizinin konusu ve oyuncularına ilişkin bilgiler...
  • 02
    Uysallar konusu nedir, nerede çekildi? Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler?

    UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

    Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.
  • 03
    Uysallar konusu nedir, nerede çekildi? Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler?

    UYSALLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Uysallar dizisinin oyuncuları şu şekilde: Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur)

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