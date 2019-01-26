'Uyuşturucu baronu El Chapo 3 kişiyi öldürdü, birini diri diri gömdü'

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"El Chapo' (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, New York'ta yargılandığı davada ilk kez cinayetle suçlandı. Eski koruması Isaias Valdez Rios, Guzman'ın 3 kişiyi öldürdüğüne tanık olduğunu söyledi, onun bu kişilerden birini diri diri gömdüğünü öne sürdü.
61 yaşındaki Guzman, 2017'de iade edildiği ABD'de, ülkeye toplam 14 milyar dolarlık uyuşturucu soktuğu suçlamasıyla yargılanıyor.
Avukatları Guzman'ın en büyük rakiplerinden, başka bir uyuşturucu kaçakçısı Ismael "El Mayo" Zambada tarafından tuzağa düşürüldüğünü savunuyor.
Brooklyn'deki federal mahkemede 3 aydır devam eden duruşmalarda dün Sinoloa kartelinin lideri Guzman'ın eski korumalarından Isaias Valdez Rios ifade verdi.
Eski bir komando olan 39 yaşındaki Valdez, Guzman için 2004'te çalışmaya başladığını ve El Chapo'nun dağdaki villalarının birinde korumalık yaptığını söyledi.
Isaias Valdez Rios, 2006 ya da 2007'de Zambada'nın Guzman'a rakip Arellano Felix kartelinin bir adamını teslim ettiğini, ancak El Chapo'nun bu kişiye daha önce kızgın demirle işkence yapıldığını gördükten sonra öfkelendiğini anlattı.
Valdez'in iddiasına göre, Guzman bu kişiyi birkaç gün villada tuttu ve iki kez sorguladı. Sonunda bir mezar kazdırdı. Guzman tabancasıyla vurduğu adamın gömülmesi talimatını verdi. Ancak adam hala can çekişiyordu.
Isaias Valdez Rios, daha sonra yine aynı zamanlarda bu kez rakip Zetas kartelinin Guzman'a iki adamı teslim ettiğini söyledi.
İddiaya göre, Guzman bu kişilere yaklaşık 3 saat boyunca işkence yaptı ve sonunda adamlarına bir çukur kazıp içinde ateş yaklamaları talimatını verdi. Guzman başlarından vurduğu bu kişilerin cesetlerini alevlerin ortasına attırdı. Valdez'e göre, Guzman "Hiç kemik kalmasını istemiyorum" diye bağırıyordu.
Guzman'ın, para çaldığından şüphelendiği için kendisinin öldürülmesi talimatı verdiğini söyleyen Valdez, ancak sonradan onu ikna ettiğini belirtti.
Daha sonra korumalığı bırakarak uyuşturucu kaçırılan uçakları kullanmaya başladığı belirtilen Valdez 2014'te yakalanmıştı.
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