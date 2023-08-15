Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın lüks bir otele benzeyen özel yapım hapishanesi La Catedral

Pablo Escobar, bir dönemlerin uyuşturucu kralıydı. Kolombiya Madellin'de, fakir bir aileyle başlayan hayatı, zamanla çeşitli suçlara karışmasıyla devam etti ve en sonunda Medellin Karteli kurucusu ve uyuşturucu baronu oldu. Öldüğünde servetinin 30 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.

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Escobar, hayattayken uyuşturucu düzenini korumak adına birçok terör saldırısına karıştı ancak yine de halka çeşitli yardımlar yapmaktan geri kalmadı. Kolombiya hükümetininin La Catedral hapishanesine izin vermesinin sebebi de tam olarak buydu; Escobar her ne kadar uyuşturucu kaçakçısı olsa da bazı kesimler tarafından fazlasıyla saygı duyuluyordu.

Escobar ve Kolombiya hükümeti arasında 6 ay süren gizli bir pazarlık başladı. Escobar teslim olmayı kabul etti çünkü düşmanları ailesine ve arkadaşlarına zarar vermeye başlamıştı. Cali Karteli ile giderek kanlı hale gelen bir savaş içerisindeydi ve kızı Manuele, evinin bombalanması sonucunda yaralanmıştı.

Fotoğrafta Medellin kentinde Pablo Escobar'ın adı verilen sokaktan bir kare görülüyor. Kaynak: AA