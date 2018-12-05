- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Olay, 14 Temmuz günü Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi 85. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma pazarı alanında oturan Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K., B.K.’nin husumetli olduğu E.Ö., İ.E., T.D., Y.Ç. ve Ferhat Gezer’in silahlı saldırısına uğradı.
İHA'nın haberine göre, arabayla pazar yerine gelen 4 kişi, kar maskesi takarak ellerindeki silah ve pompalı tüfeklerle Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K.’ya ateş açtı. Saldırıda 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan 5 kişi olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içinde yatan yararlıları gören vatandaşlar, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Erdem Güner Başar’in olay yerinde öldüğünü tespit ederken, ağır yaralanan T.A. ve B.K.’yı tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Başar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.
BİRİNCİ DALGA OPERASYONDA 6 KİŞİ YAKALANDI
Zanlıların tespit edilmesi için Cinayet Büro dedektiflerince kurulan özel ekip, hummalı çalışmalar neticesinde saldırganların kimliklerini tespit etti. Araştırmaları derinleştiren dedektifler, tespit edilen 12 adrese şafak vaktinde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi kıskıvrak yakalanırken, 2 kişinin firar olduğu belirlendi. Yakalanan 6 kişiden E.Ö., İ.E. ve Y.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayet Büro dedektifleri, firari olan 2 kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar neticesinde birinin hiç telefon kullanmadığını ve İstanbul’a kaçtığını belirledi. Tespit sonrası Ankara’dan İstanbul’a giden özel ekip, T.D.’nin Fatih ilçesinde bir evde saklandığını saptadı. Cinayet zanlısı, saklandığı eve şafak vaktinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı özel ekip tarafından Ankara’ya getirildi. Uyuşturucu taciri de olduğu öğrenilen T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCU BARONUNUN YEĞENİ KOCAELİ'DE YAKALANDI
Firari olan son zanlı Ferhat Gezer’in yakalanması için hummalı bir çalışma içerisine giren ekipler, şahsın Kocaeli’de bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen özel ekip, Ankara’dan Kocaeli’ne gitti. Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ve Kocaeli Özel Harekat polisleri ile birlikte Ferhat Gezer, saklandığı evde şafak vaktinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara’ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evinde yapılan aramada sahte kimlik, 1 silah, içinde 15 adet mermi bulunan şarjör ve kutu içerisinde 135 adet mermi ele geçirildi. Ferhat Gezer’in Ankara’nın en büyük uyuşturucu baronu ve organize suç örgütü lideri Kadir İnan’ın yeğeni olduğu belirlendi.
CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de düzenledikleri çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ile birlikte 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların saldırı öncesi alanda keşif yaptıkları da tespit edildi. Operasyonlar neticesinde kayıtlara 'faili meçhul cinayet' olarak geçen olayın yakalanan 8 zanlısından 3’ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö., İ.E., Y.Ç., T.D. ve Ferhat Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.