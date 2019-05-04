Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen Akyarlar Mahallesi'ndeki kiralık villa ile uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen Akçaalan Mahallesi'ndeki bir eve geçen perşembe günü operasyon düzenledi.

ZANLIYI PITBULL ISIRDI

DHA'da yer alan habere göre villaya yabancıların girmesini engellemek için beslenen 3 Pitbull cinsi köpekten biri, polisten kaçmak isteyen şüphelilerden S.G.A.'yı bacağından ısırarak yaraladı. Köpekten kurtarılan S.G.A. ile villada bulunan kardeşi A.A. ve H.E.C. gözaltına alındı. Polis, villada Hint keneviri serası ile karşılaştı.

24 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Zanlıların uyuşturucu madde bulundurduğu ev ile esrar imal etmek için kiraladıkları villada yapılan aramada 24 kilogram Hint keneviri, 3 gram eroin, 7 gram kokain, 15 uyuşturucu hap, 2 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu, uyuşturucu öğütmekte kullanılan 2 öğütücü, 3 bin 150 TL ile 100 dolar ele geçirildi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI



8 ayrı suçtan arandığı öğrenilen H.E.C'nin üzerinden ise sahte kimlik çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.C. tutuklandı. A.A. tutuksuz yargılanmak üzere, S.G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.