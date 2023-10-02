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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de tüyler ürperten cinayet: İki çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü... - Son dakika haberi

        Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp, intihara kalkıştı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kan donduran cinayet! Uzaklaştırma kararı bulunan Ö.D, tartıştığı eşi S.D'yi iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:33
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        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karısını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi 309 Sokak'ta, 4 çocukları bulunan Ö.D. (42) ile eşi S.D. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Kavgaya dönüşen olayda, Ö.D, eşi S.D'ye silahla ateş açtı. Ö.D, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

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        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        S.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ö.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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