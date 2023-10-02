Uzaklaştırma kararı bulunan koca, iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kan donduran cinayet! Uzaklaştırma kararı bulunan Ö.D, tartıştığı eşi S.D'yi iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karısını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi 309 Sokak'ta, 4 çocukları bulunan Ö.D. (42) ile eşi S.D. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Kavgaya dönüşen olayda, Ö.D, eşi S.D'ye silahla ateş açtı. Ö.D, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
S.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ö.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.