Uzaktan eğitimde hız problemi 0:00 / 0:00

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Birçok aile evinde, kotasız ancak özellikle upload bakımından düşük hızlı interneti tercih ediliyor. Aile içinde birden fazla kişi, öğrenci ya da anne baba internete girdiğinde hız düşük olduğu için görüntü donuyor, sağlıklı ders ortamı kurulamıyor. İletişim sağlanamıyor. Bu nedenle upload yani karşı tarafa görüntü ve sesin aktarıldığı hızların artırılmasının gerekliliğine işaret ediliyor. Bu ayarlama sonrasında da internet tarifelerinde aileleri zorlayacak artışların gündeme gelmemesinin önemine işaret ediliyor.

İkinci boyut, tablet ve bilgisayar sahipliği. Çok sayıda öğrencinin, tableti ve bilgisayarı bulunmuyor. Devlet Malzeme Ofisi (DMO),Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokolle 500 bin tablet alımı ihalesine çıktı. Bu tabletler de en erken 25 Aralık’ta teslim edilecek. Tabletlerin, yeni yılda dağıtılması bekleniyor.

İNTERNET TALEBİ

Peki, internet bağlantı talebi ne durumda? Sektör kaynakları, günlük talebin okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte bir miktar düştüğünü belirterek, “Eylül’de günlük talep halen 60 bin düzeyinde seyrediyordu. Sonra bir miktar geriledi. Halen, 40 bin dolayında bağlantı talebi söz konusu. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık’a kadar uzaktan yapılacak. Buna bağlı olarak da internet bağlantı talebi bir miktar artacaktır” dedi.

Kaynaklar, talebin hem kırsaldan hem de büyükşehirlerin gelir düzeyi düşük çevre yerleşimlerinden gelmeye devam ettiğini söyledi.