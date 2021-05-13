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Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Fransız astronot paylaştığı fotoğrafın altına "Hayırlı Bayramlar" (EidMubarek) etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor" açıklamasını yaptı.

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 12, 2021

23 Nisan’da Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) gönderilen astronotun Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum geldi. Aynı paylaşımı Fransa’nın Suudi Arabistan Büyükelçisi olan Ludovic Pouille de paylaştı.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının da bu paylaşımdan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Fransız astronot Thomas Pesquet NASA operasyonu kapsamında dört astronotla birlikte 23 Nisan’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. Elon Musk’un sahip olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketiyle yolculuk gerçekleşmişti.

TRT