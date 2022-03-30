Üzerlik tohumunun faydaları 0:00 / 0:00

Üzerlik otunun tohumlarının tarih boyunca nazar koruyucusu olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Ana vatanı Afrika, Asya ve Amerika kabul edilen üzerlik bitkisinin tohumları bugün hala pek çok coğrafyada kötü enerjinin kovucusu, nazarın temizleyicisi olarak biliniyor. Çok eski tıp kitaplarında da adı sık sık geçen Üzerlik Tohumu Faydaları ve Zararlarını hep birlikte inceleyelim...

Üzerlik Tohumu Neye İyi Gelir?

Genellikle sıcak iklimleri sıcak coğrafyaları seven üzerlik otu doğada kendi halinde yetişir ve tohumlarıyla alternatif tıp dünyasının vazgeçilmezi olmaya adaydır. 15. yüzyılda yazılmış pek çok tıp kitabında bahsedilen Üzerlik Tohumu Faydaları saymakla bitmez.

Üzerlik Tohumu Faydaları denince ilk söylenecek olan şey şüphesiz üzerlik tohumunun üst solunum yolu enfeksiyonları üzerindeki etkisidir. Burun tıkanıklığı, grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarından şikayet edenler bu hastalıkların iyileşmesini hızlandırmak için üzerlik tohumu kullanabilir.

Üzerlik Tohumu Basura İyi Gelir Mi?

Sağlıklı bir boşaltım sistemi için ilk koşul sağlıklı bağırsaklardır. Bağırsakların sağlıkla çalışmasını sağlayan üzerlik tohumu bağırsaklarda yaşayan zararlı bakteri, parazit ve kurtların temizlenmesine yardımcı oluyor. Basur hastalığının ağrılarının hafiflemesine ve iyileşmesine de yardım ediyor.

Regl dönemindeki kadınlar dikkat! Üzerlik tohumu regl dönemi düzensizliklerinin giderilmesine ve regl dönemi ağrılarının hafiflemesine yardım ediyor.

Üzerlik tohumunun bir diğer faydası da saç bakımına. Saç ve saç derisini besleyen üzerlik tohumu saç köklerini güçlenmesine yardım ederek saç dökülmelerinin, kırılmalarını önüne geçmeye yardım ediyor.

Saçların daha sağlıklı olmasına yardım ettiği için dolaylı yoldan daha hızlı uzamasına da alan tanıyor.

Stresi azaltmasıyla da bilinen üzerlik tohumu depresyon ve stresin neden olduğu kötü ruh halinin hafiflemesine yardımcı oluyor ve bu nedenle meydana gelen baş ağrısı ve uykusuzluk problemlerinin de giderilmesini sağlıyor.

Üzerlik tohumu iltihaplı hastalıklarında da başlıca düşmanıdır.

Üzerlik Tohumu Nasıl Kullanılır?

Üzerlik Tohumu genellikle bitki çayı olarak tüketilir. Yaklaşık olarak 2 su bardağı suyu küçük bir tencereye alın ve içine 2 tatlı kaşığı kadar üzerlik tohumu ekleyin. 5-6 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın ve süzün. İşte üzerlik tohumu çayınız hazır!

Üzerlik Tohumu Zayıflatır Mı?

Üzerlik tohumu çayı tokluk hissi verir. Bu özeliği ile tek başına zayıflatmasa da kilo vermeye yardımcı olduğu söylenebilir.

Üzerlik Tohumu Nazara Etkisi Nedir?

Üzerlik tohumu halk arasında nazar otu olarak bilinir. Çok eski çağlardan beri üzerlik otu tohumunun yakılmasıyla bir yerdeki nazardan kurtulmaya, kötü enerjinin kovulacağına inanılır. Üzerlik tohumu tütsüleri oldukça popüler olan tütsülerden biridir.

Üzerlik Tohumu Zararları Nedir?

Üzerlik tohumunun aşırı tüketilmesi ya da ölçünün kaçırılması durumlarında çok fazla uyuma bir türlü uyanamama gibi durumlar gözlemlenebilir. Ayrıca üzerlik tohumunun fazla tüketilmesi durumunda karşılaşılacak bir diğer etki de mide ekşimesi ve kusmadır. Tütsü olarak yakılan üzerlik tohumunun dumanına çok fazla maruz kalmak bazı kişilerde halüsinasyon görmeye neden olabilir. Dikkatli kullanılmalı ve öncesinde kesinlikle bir hekimden onay alınmalıdır.