Sirkeli suyun faydaları 0:00 / 0:00

Spora başlayan ya da kilo vermeye çalışan herkes hayatının bir döneminde sirkeli su içerse daha kolay zayıflayacağını duymuştur. Hatta öyle ki bazı insanlar diyet ve spor yapmadan, sadece sirkeli su içerek zayıflayacağını bile düşünmüştür. Sirkeli su hakkında aslında ne kadar şey biliyorsunuz? Gelin Sirkeli Suyun Faydaları ve Zararları konularını birlikte inceleyelim...

Sirkeli Suyun Faydaları nedir?

Güçlü antiseptik özelliği ile yüz yıllardır mutfaklarımızda kendine yer edinen sirke, bazı zamanlarda güçlü bir antibiyotik olarak bazı zamanlarda ise etkili bir temizlik ürünü olarak kullanılmıştır. Bir miktar suyun için e katılarak hazırlanan sirkeli uyun metabolizmayı hızlandırdığı ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olduğu biliniyor.

Sirkeli suyun vücudumuz için faydalarından bahsedecek olursak bağışıklık sistemini güçlendirmesinden başlayabilir. Sirkeli su mikrop öldürücü özelliği ile öne çıkar. Özellikle ateşli hastalıklarda ateş düşürmek için başa ve koltuk altlarına sirkeli suya batırılmış bezler konduğunu görmüşsünüzdür.

Sirkeli suyun güçlü antioksidan etkisine sahip olması nedeniyle mide rahatsızlıklarına iyi geldiği de söylenmektedir ancak sirke asidik bir ürün olduğu için mide rahatsızlığı yaşayanların doktoruna danışmadan sirkeli su tüketmemesi gerekmektedir.

Sirkeli suyun bir diğer özelliği de kan şekerini dengelemesi ve karaciğerin temizlenmesine yardım etmesidir.

Sirkeli Su Bağırsaklara İyi Gelir Mi?

Sirkeli su bağırsak hareketlerinin düzene girmesine yardım ettiği gibi vücut direncinin de artmasını sağlar. Kabızlık gibi problemlerde sirkeli suyun rahatlatıcı etkisinden söz edilebilir.

Sirkeli Su İçmek Zayıflatır Mı?

Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen sirkeli suyun kilo vermek isteyenlere yardım ettiği bilinir ancak yine de ölçüsü ve tüketme sıklığı açısından bir hekimden onay almak uygun olacaktır. Aynı zamanda hiçbir diyet programı uygulamadan ve daha önemlisi spor yapmaya başlamadan sadece sirkeli su içerek zayıflamayı beklerseniz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sirkeli su sadece metabolizmayı hızlandırarak yağ yağma süresini kısaltacaktır. Egzersiz ve doğru beslenme olmadan işe yaramaz.

Sirkeli Suyun Ayaklara Faydaları Nedir?

Sirkeli su hazırlayıp ayaklarınızı bir süre bu suyun içinde tuttuğunu zaman ayak kokusunun sona erdiğini, ayaklarınızdaki nasırların yumuşayacağını, ayaklarınızda mantar varsa bunların iyileşeceği, ayaklarınız kaşınıyorsa bu kaşıntının dineceği söylenmektedir.

Sirkeli Suyun Cilde Faydaları Nedir?

Sirkeli su ile yapılacak yüz temizliğinin akneye meyilli ciltlerde akne oluşumunu engellediği, gözeneklerdeki tıkanıklıkların giderildiği, cilt lekelerine iyi geldiği söylenmektedir. Bir pamuk yardımıyla cildinize süreceğini sirkeli suyu kullanmadan önce yine de bir hekime danışmalısınız.

Sirkeli Suyun Zararları Nedir?

Düzenli olarak sirkeli su tüketildiğinde ya da sirkeli su tüketiminde aşırıya kaçıldığında elbette bazı olumsuz etkilerden bahsetmek mümkün olabilir. Aşırı derecede sirkeli su tüketenlerde bir süre sonra alerjik reaksiyonlar gözlemlenebilir.

Ayrıca mide rahatsızlığı olanlar gastrit ve reflü gibi hastalıklara sahip olanlar bir hekime danışmadan sirkeli su tüketmekten kaçınmalıdır. Sirkeli suyun aşırı tüketilmesi mide rahatsızlıklarını kötü etkileyebilir. Yani sirkeli su tüketmeden önce bir hekimden onay almanız sağlığınız için daha faydalı olacaktır.