Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde yaşamını yitirdi
ABONE OL

Gaziantep'te görevli uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut, eşi Hacer ve çocukları 3 yaşındaki Göktuğ (3) ile 1 yaşındaki Alparslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Deprem haberiyle, kızları, damadı ve torunlarından haber almak için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden Gaziantep'e giden İsmail Kara ve ailesinin, enkaz başındaki umutlu bekleyişi yasa döndü

Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde yaşamını yitirdi
DHA

Depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan uzman çavuş Sırrı Aykut, eşi Hacer ve çocukları Göktuğ (3) ile Alparslan (1) ile hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep'te de büyük yıkıma yol açtı. Enkazda arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler, depremin 4'üncü günü saat 05.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi Gür Apartmanı'nın enkazında yaptığı çalışmada, 4 kişilik Aykut ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından çıkarılanların uzman çavuş Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ ve Alparslan olduğu belirlendi. Deprem haberiyle, kızları, damadı ve torunlarından haber almak için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden Gaziantep´e giden İsmail Kara ve ailesinin, enkaz başındaki umutlu bekleyişi yasa döndü.

Hacer Aykut ve ailesinin ölüm haberi, ilçeyi de yasa boğdu. Aslen Balıkesirli olan Uzman Çavuş Sırrı Aykut'un, görevi nedeniyle 2 yıl önce ailesiyle Gaziantep'e gittiği ve İslahiye ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerde bulundu:
GÜNDEM YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde
Antakya Rönesans Rezidans'ta bine yakın kişi yaşıyordu! "Rezidansın altından sesler geliyor, kurtarın!" Yardım çığlığı! - Deprem son dakika haberleri
GÜNDEM Bine yakın kişi yaşıyordu! "Rezidansın altından ...
Uzman çavuş, Hatay'daki otel enkazında can verdi! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Uzman çavuş, Hatay'daki otel enkazında can verdi
Son dakika: TBMM'de OHAL oylaması
GÜNDEM TBMM'de OHAL oylaması
Hatay'daki huzurevinden Antalya'ya getirilenlerden büyük kısmı depremi hatırlamıyor
GÜNDEM Huzurevinden Antalya'ya getirilenlerden büyük kısmı ...
Polonya İtfaiyesi Şefi: "İhtiyaç duyulduğu sürece kurtarma operasyonlarına devam edeceğiz"
GÜNDEM Polonya ekibi kurtarmaya devam ediyor
Son dakika: Artvin'de heyelan oldu! Hopa-Kemalpaşa arasındaki yol ulaşıma kapandı
GÜNDEM Tünel girişinde heyelan meydana geldi!
Sıla Şentürk'ü öldüren katil bu kez "cinsel istismar"dan hakim karşısında - Güncel haberler
GÜNDEM Sıla'nın katili bu kez "cinsel istismar"dan hakim ...
Bina güçlendirme nedir, nasıl yapılır, önemi nedir, hangi binalara güçlendirme yapılır?
GÜNDEM Bina güçlendirme nedir ve nasıl yapılır?
Son dakika haberi Deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak
GÜNDEM Deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem devam şartı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.