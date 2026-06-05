Uzman erbaşlara kamuda kontenjan

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu “Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, uzman erbaşlardan terör soruşturmaları nedeniyle görevden çıkarılan personele kadar geniş bir alanı kapsıyor. Teklifle uzman erbaşların kamuda istihdamı artırılırken, güvenlik kurumlarında göreve dönüş kararlarının kesinleşmesi şartı getiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel yapısını ve güvenlik kurumlarının işleyişini ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, görev süresini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam imkanlarının genişletilmesi oldu. Buna göre en az 7 yıl hizmet veren ve olumlu nitelik belgesine sahip personel; infaz koruma memuru, bekçi, orman muhafaza memuru, koruma-güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanabilecek. Kamu kurumları bu unvanlardaki alımlarının yüzde 10’unu söz konusu personel için ayırmak zorunda olacak.

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ŞEHİT YAKINLARINA UZMAN ERBAŞLIK YOLU

Teklifle, askerlik hizmetinden muaf tutulanlar arasında bulunan şehit yakınları ve diğer hak sahiplerinin de uzman erbaşlığa başvurabilmesinin önü açılıyor. Mevcut uygulamanın hak kaybına yol açtığı belirtilirken, düzenleme ile bu kişilerin başvurularının kabul edilmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifinin en çok tartışılması beklenen maddelerinden biri ise güvenlik bürokrasisini ilgilendiriyor. MSB, TSK, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve MİT personeli ile bu kurumların adayları hakkında terör örgütleriyle iltisak gerekçesiyle tesis edilen işlemlere karşı açılan davalarda verilen göreve iade kararları, artık kesinleşmeden uygulanmayacak. Göreve dönüş ancak yargı sürecinin tamamen tamamlanmasının ardından mümkün olacak.

Teklif gerekçesinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kritik güvenlik görevlerinde bulunan personel açısından kamu güvenliğinin korunmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

AYRILAN SUBAYLAR GERİ DÖNEMEYECEK

Düzenleme ile Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların da, astsubaylarda olduğu gibi, istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve alınamaması hükme bağlanıyor.

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Teklifte deniz kuvvetleri personeline yönelik bir düzenleme de yer alıyor. Daimi üslerinin dışında görev yapan denizaltılarda yatacak yer bulunmaması halinde personele konaklama gideri ödenebilecek. Düzenlemenin, uzun süre kapalı ortamda görev yapan personelin dinlenme imkanlarını artırması hedefleniyor.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda uzman erbaşların sicil sistemi ilk kez kanun düzeyinde ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Sicil tam notu 100 olacak, olumlu sicil için en az 60 puan gerekecek. Astsubaylığa geçiş için ise sicil ortalamasının yüzde 90 ve üzerinde olması şartı korunacak.

Teklifte ayrıca Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelere yapacağı savunma ve güvenlik amaçlı yardımlar kapsamında, Merkez Bankası’nda açılan döviz hesaplarının yönetim yetkisinin ilgili bakana verilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Düzenleme, hem TSK’nın personel politikaları hem de güvenlik bürokrasisinin işleyişi açısından önemli sonuçlar doğurabilecek nitelikte görülüyor.