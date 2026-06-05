Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uzman erbaşlara kamuda kontenjan | Son dakika haberleri

        Uzman erbaşlara kamuda kontenjan

        AK Parti, 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, görev süresini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam imkanlarının genişletilmesi oldu. Buna göre en az 7 yıl hizmet veren ve olumlu nitelik belgesine sahip personel; infaz koruma memuru, bekçi, orman muhafaza memuru, koruma-güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanabilecek. Kamu kurumları bu unvanlardaki alımlarının yüzde 10'unu söz konusu personel için ayırmak zorunda olacak. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzman erbaşlara kamuda kontenjan

        AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu “Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, uzman erbaşlardan terör soruşturmaları nedeniyle görevden çıkarılan personele kadar geniş bir alanı kapsıyor. Teklifle uzman erbaşların kamuda istihdamı artırılırken, güvenlik kurumlarında göreve dönüş kararlarının kesinleşmesi şartı getiriliyor.

        Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel yapısını ve güvenlik kurumlarının işleyişini ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

        Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, görev süresini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam imkanlarının genişletilmesi oldu. Buna göre en az 7 yıl hizmet veren ve olumlu nitelik belgesine sahip personel; infaz koruma memuru, bekçi, orman muhafaza memuru, koruma-güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanabilecek. Kamu kurumları bu unvanlardaki alımlarının yüzde 10’unu söz konusu personel için ayırmak zorunda olacak.

        REKLAM

        ŞEHİT YAKINLARINA UZMAN ERBAŞLIK YOLU

        Teklifle, askerlik hizmetinden muaf tutulanlar arasında bulunan şehit yakınları ve diğer hak sahiplerinin de uzman erbaşlığa başvurabilmesinin önü açılıyor. Mevcut uygulamanın hak kaybına yol açtığı belirtilirken, düzenleme ile bu kişilerin başvurularının kabul edilmesi amaçlanıyor.

        Kanun teklifinin en çok tartışılması beklenen maddelerinden biri ise güvenlik bürokrasisini ilgilendiriyor. MSB, TSK, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve MİT personeli ile bu kurumların adayları hakkında terör örgütleriyle iltisak gerekçesiyle tesis edilen işlemlere karşı açılan davalarda verilen göreve iade kararları, artık kesinleşmeden uygulanmayacak. Göreve dönüş ancak yargı sürecinin tamamen tamamlanmasının ardından mümkün olacak.

        Teklif gerekçesinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kritik güvenlik görevlerinde bulunan personel açısından kamu güvenliğinin korunmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

        AYRILAN SUBAYLAR GERİ DÖNEMEYECEK

        Düzenleme ile Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların da, astsubaylarda olduğu gibi, istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve alınamaması hükme bağlanıyor.

        REKLAM

        Teklifte deniz kuvvetleri personeline yönelik bir düzenleme de yer alıyor. Daimi üslerinin dışında görev yapan denizaltılarda yatacak yer bulunmaması halinde personele konaklama gideri ödenebilecek. Düzenlemenin, uzun süre kapalı ortamda görev yapan personelin dinlenme imkanlarını artırması hedefleniyor.

        Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda uzman erbaşların sicil sistemi ilk kez kanun düzeyinde ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Sicil tam notu 100 olacak, olumlu sicil için en az 60 puan gerekecek. Astsubaylığa geçiş için ise sicil ortalamasının yüzde 90 ve üzerinde olması şartı korunacak.

        Teklifte ayrıca Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelere yapacağı savunma ve güvenlik amaçlı yardımlar kapsamında, Merkez Bankası’nda açılan döviz hesaplarının yönetim yetkisinin ilgili bakana verilmesi öngörülüyor.

        Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

        Düzenleme, hem TSK’nın personel politikaları hem de güvenlik bürokrasisinin işleyişi açısından önemli sonuçlar doğurabilecek nitelikte görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşen ve ailenin korumalığını yapan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Polat'ın, vurulduktan sonra ayağa kalkıp kaçması yer aldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu