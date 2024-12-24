Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? MEB tarih verdi

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu için MEB tarih verdi. Uzman öğretmenlik başvuruları, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. Başvuru yapabilmek için öğretmenlerin belirtilen hizmet süresini tamamlamış olması gerekiyor. İşte Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuru detayları