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        Haberler Bilgi Yaşam Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? MEB tarih verdi

        Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? MEB tarih verdi

        Milli Eğitim Bakanlığı Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuru tarihini duyurdu. "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu"na göre, ünvan başvuruları belirlenen tarihler arasında yapılacak. Peki Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:10
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        Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu için MEB tarih verdi. Uzman öğretmenlik başvuruları, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. Başvuru yapabilmek için öğretmenlerin belirtilen hizmet süresini tamamlamış olması gerekiyor. İşte Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuru detayları

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        UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

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        BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

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        ÜNVANLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanına sahip olanların sertifikaları, 27 Aralık 2024 itibarıyla düzenlenmeye başlanacak. Bu tarihten itibaren ünvan sahibi olan öğretmenler, öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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