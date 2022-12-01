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Uzman öğretmenlik maaşları ve maaş farkı açıklandı!

Uzman öğretmenlik maaş farkı sorgulamaları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Meslekte 10 yılı aşan ve uzman öğretmen olmak isteyen kişiler veya uzman öğretmenlikten başöğretmenliğe geçiş yapmak isteyenler maaş hesaplamalarına başladı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Öğretmen Kariyer Basamakları sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla uzman öğretmen maaş farkı araştırmaları hız kazandı. İşte uzman öğretmenlik maaşları ve maaş farkı hakkında merak edilenler...
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

    Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

    Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." açıklamalarında bulundu.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Sınavda başarılı olarak uzman öğretmen olmaya hak kazanan adayların ek maaş farkının 2023 yılında uygulamanın geçerli olmasıyla beraber hesaplara yansıması bekleniyor.

     
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    10 YILLIK UZMAN ÖĞRETMENLER, BAŞÖĞRETMEN UNVANI ALACAK

    10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacak. Erdoğan, "Yine bu öğretmenler ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır" dedi.

    20. Milli Eğitim Şurası’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarının kısa sürede Meclis'e geleceğini söyledi. Geçmiş yıllarda Öğretmenlik Meslek Kanununda düzenleme yapılacağı söylenmesinin ardından kanun için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıkları tamamlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı duyurmasının ardından Bakan Özer'den de dikkat çeken açıklama geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususlarını değerlendirecek olan kanun ile öğretmenlere mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak. Kanun şuranın ardından Meclis'e gelecek.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler başvurabilecek.

    Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca ele alınacak.

    Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

    Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için, üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

    Başöğretmen unvanı için belirlenen mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacak.

     
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

    ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURULARI VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Başöğretmen ve uzman öğretmen adayları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleşti.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi bir süredir beklenen kariyer basamakları süreci başlıyor. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programı'na İlişkin Yönerge"ye göre:

    Eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran arasında alınacak,

    Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül

    Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında yapılacak.

    Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim arasında olacak.

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

    Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

    Öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek.

    Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

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