UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022’de gerçekleştirilcek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

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