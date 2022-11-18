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Uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak uzman ve başöğretmenlik sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken, sınava katılım gösterecek adaylar, yazılı sınav konuları ve soru dağılımını mercek altına aldı. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımları...

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  • Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvurularını 26 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında tamamlayan adaylar, 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek sınav için bekleyişe geçti. Sınava katılım gösterecek adaylar yazılı sınav konuları ve soru dağılımının nasıl olacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki Uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

    Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

    Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

    Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

    Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

    Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

    Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

    Dijital Yetkinlik: 8 soru

    Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru.

     
  • Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

    BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

    Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

    Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

    Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

    Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

    Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

    Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

    Dijital Yetkinlik: 6 soru

    Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

    Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

    Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

    Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru

     
  • Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. 

     
  • Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde  http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

     

    Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

     
  • Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

    Saat 10.00'da başlayacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda adaylara 100 soru sorulacak. Uzman öğretmenlik sınavı tek oturum olarak gerçekleştirilecek.

     
  • Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

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