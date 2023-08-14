Uzmanlara göre yolcu otobüsünün en güvenli koltuğu burası!

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Seyahat sırasında en güvenli tedbirlerden birisi emniyet kemeri olsa da dikkat edilmesi gereken farklı şeyler de var. Bunlardan birisi de otobüsün hangi bölgesinde oturduğunuzdur. Çoğu insan otobüsün en güvenilir bölgesinin şoförün arkasındaki ön koltuklar olduğunu düşünür. Çünkü basit bir mantıkla kaza sırasında şoför kendini korumak için manevralar yapacak ve şoföre yakın konumda olanlar az hasar alarak kurtulacaktır.