Uzun kış günlerinde ayak kokusu kabusunuz olmasın! İşte ayak kokusunu önlemek için doğal yöntemler
Yazın ter kokusu, kışın ayak kokusu... İnsan vücudunun kokuyla imtihanı bir türlü bitmiyor! Bütün gün ayakkabıların içinde havasız ve kapalı kalan ayaklarımızın kokmaması elbette çok zor ama yine de kötü ayak kokusunu önlemek için yapılacak bir şeyler hala var!
Hangi cinsiyetten, hangi yaş grubundan olursak olalım hepimiz ayak kokusundan muzdarip olduğumuz zamanlar geçirmişizdir. Ayak kokusunun çoğu zaman cildimizle ilgili çözümsüz bir dert değil de gerekli dokunuşlarla önlenebilir bir şey olduğunu biliyor muydunuz? Gelin ayak kokusunu meydana getiren etmenlere ve bu kokuyu önlemek için deneyebileceğimiz doğal çözümlere bir bakalım...
Ayak kokusunun en basit nedeni derinin nemli ve havasız kalması ve bunun neden olduğu bakteriler veya mantardır aslında. Bu basit denklem üzerinden bakacak olursak ayak kokusuna neden olabilecek şeyleri sıralamak oldukça kolay.
Seçtiğimiz çorapların pamuklu olmaması, naylon çoraplar ya da hava almayan ayakkabılar, hava almadığı için uzun süre kapalı kalan ayaklarımızın terlemesine ve bu terin de ayaklarda koku üretmesine yol açar. Ayak kokusundan kaçınmada öncelikli püf noktamız ayakları ve ayakkabıları havalandırabilmektir.
Ayakkabıları havalandırabilmek için bir ayakkbıyı üst üste iki gün giymemeyi deneyebilirsiniz. Bu işlem ayakkabınızın 24 saat boyunca havalanmasına olanak tanıdığı için ayakkabının içinde biriken nemin kurumasına ve ayakkabınızın kokmamasına neden olur.
Ancak bazı durumlarda, bütün bu pamuklu çorap, havalandırılmış ayaklar, nemi emebilen ayakkabılara rağmen ayak kokusu meydana gelebilir. Ancak bu koku genelde tıbbi bir rahatsızlığın sonucu olarak yaşanır. Örneğin, ergenlik ve hamilelik dönemlerinde ya da bazı ilaçlar ayak kokusuna neden olabilir.
Ayak kokusunu önlemek için uygulanabilecek yöntemler...
İlk adım ayak sağlığınıza gerektiği özeni göstermeyi alışkanlık haline getirmek olmalı. Ayaklarınızda ya da tırnaklarda matar olup olmadığına bakmak, varsa bunun tedavisini ertelememek ilk adım olabilir.
Ayaklarınızın temizliğine ve bakımıza önem vermelisiniz. Ayaklarınızı her gün sabun kullanarak yıkamalı, yıkanan ayaklarınızı güzelce kurutmadan çorap, terlik ya da ayakkabı giymemelisiniz. Ayaklarınızın iyice kuruduğundan emin olmak için kurttuktan sonra bebek pudrası sürmeyi deneyebilirsiniz.
Çoraplarınızı her gün değiştirmeli, giyilmiş çorapları tekrar tekrar kullanmamalısınız. Ayrıca ayaklarınızda nasıR varsa bunların tedavisini önemsemeli, ölü deriler için de düzenli peeling uygulaması yapmalısınız. Uzamış tırnaklar ve tedavi edilmemiş nasırlar kokuya müsait zemin hazırlar.
Ayaklarınıza uygun ayakkabı seçmeyi önemsemelisiniz. Ayak yapınızı rahatsız edecek tasarımlardan, ayağı sıkan ve zaten kapalı olan alanı daha da havasız bırakan ayakkabılardan kaçınmalısınız. Parmaklarınızın içinde hareket edebildiği, ayak tabanınızın rahatça ayakkabı tabanına değebildiği ayakkabılar seçmelisiniz.
Ayak kokusunu gidermek için kullanılabilecek doğal yöntemler
Tuzlu su ve karbonat çözümü: Ayaklarınızda oluşan ve kötü kokuya neden olan bakterilerin arındırılması için ayaklarınızı karbonatlı su ya da tuzlu su içinde bekletebilirsiniz. Bir litre suya ekleyeceğiniz bir çorba kaşığı karbonat ya da 4 çay kaşığı tuz işinizi görecektir. 15-20 dakikalık bir bekleme süresi yeterli olur.
Sirkeli su çözümü: Sirkenin normalde kokulu bir madde olması sizi korkutmasın. Ayak kokusuna nedne olan bakterilerin oluşmasını engellemek için sirkenin asidik yapısına başvurabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 2 litre suya 2 su bardağı elma sirkesi katarak hazırlayacağınız bir kova suyun içinde ayaklarınızı 10-15 dakika bekletmek...
Lavanta yağı yöntemi: Bir leğenin içine katacağınız 3-4 damla lavanta yağı, ayaklarınızın katlanılmaz kokusunu gidermenizde işinize yarar. Ya da antibakteriyel sabunla yıkadığınız ayaklarınızı iyice kuruladıktan sonra birkaç damla lavanta yağı kullanarak güzelce ovun. İkisi de denenebilir.
Çay yöntemi: Bayılarak içtiğiniz çayınız bittikten sonra demlikte kalan çay poşetlerini hemen çöpe atmayın, bu çay poşetleriyle ayak kokusuna neden olan bakterileri kovmak için biraz ayak banyosu yapın.
Adaçayı yöntemi: Adaçayının koku giderici bir özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Ertesi gün giyeceğiniz ayakkabıların içine bir gece önce birkaç yaprak adaçayı koyarak ayak kokusunu önlemeye çalışabilirsiniz.