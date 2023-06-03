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Uzuvları olmadan doğan adamın hikâyesi herkese ilham veriyor

Şanssız bir şekilde dünyaya gelen Pablo'yu hiçbir zorluk yıldırmadı. Hikâyesi bu zamana kadar birçok kanalda yayınlandı çünkü azmi ve olumlu bakış açısıyla Pablo, hem kızlarına hem de dünyaya ilham oldu.

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  • Uzuvları olmadan doğan adamın hikâyesi herkese ilham veriyor

    Uzuvları olmadan doğan Paraguaylı bu adam, insan inancının mükemmel bir örneği haline geldi. Hikâyesi, azim ve iradenin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını gösteriyor.
  • Uzuvları olmadan doğan adamın hikâyesi herkese ilham veriyor

    Tam ismi Pablo Acuña olan adam, uzuvları eksik şekilde doğdu. Babası olmayan Pablo, sadece annesine sahipti; annesi onu sevgiyle büyüttü.

    Pablo, durumuna rağmen normal bir yaşam sürmeye çabaladı. Yüzleşmek zorunda kaldığı zorluklara rağmen ilerlemek için sahip olduğu iki kızı onun motivasyon kaynağı oldu.

    Kızların annesi, çocukları Pablo'ya bırakarak taşınmaya karar verdi. Şimdi 26 ve 29 yaşında olan kızlar babaları ve büyükanneleri tarafından büyütülü.

    Pablo, hayatı boyunca ulaşım aracı olarak el arabasını kullandı. Kızı onun içinde uyuduğunu bile söylüyor, "Pratik olarak bacaklarına benzeyen el arabasında yaşıyor" diyor.
  • Uzuvları olmadan doğan adamın hikâyesi herkese ilham veriyor

    Bu ailenin kendine özgü durumu, babalarının şefkat ve özveri eksikliği için asla bir mazeret olmadı. Aksine, Pablo Acuña, kızları tarafından  olayların olumlu yanlarını arayan örnek bir bekar baba olarak tanımlanıyor.

    Élida., babası hakkında şunları söylüyor: Babamı hiç üzgün görmedim. Her zaman neşeli ve hiç okula gitmemiş olmasına rağmen bana çok akıllıca tavsiyeler veriyor. O çok zeki bir insan, ona hayranım. 

    Olayın detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Twitter'dan alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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