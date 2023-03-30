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Sürekli ünsüzlerden bir tanesi olan ve kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, en az kullanılan harfler arasında yer alan v ile başlayan kelimeler nelerdir? V ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

V Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde ü harfinden sonra, y harfinden ise önce gelen v harfi birçok Türkçe kelimenin başında, sonunda ve ortasında yer almaktadır. Üç harften meydana gelen “var” ve “vaz” gibi kelimelerden, “vazifelendirmek” gibi on beş harften meydana gelen sözcüklere kadar, Türkçede 650’nin üzerinde v harfi ile başlayan kelime bulunmaktadır.

V İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede v harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesi ile oluşturulmuş kelimelerin sayısı, 41’dir. Kendi içinde bir alfabetik sıralamayla dizilmiş olan bu 41 kelimeyi, aşağıda vermiş olduğumuz liste üzerinden inceleyebilirsiniz:

vaat, vaaz, vade, vadi, vaha, vahi, vaiz, vaka, vaki, vaks, vale, valf, vali, vals, vamp, vana, vasi, vazo, veba, veca, vect, veda, vefa, veli, vena, vere, veri, veto, veya, vida, vido, vinç, vira, virt, viya, vize, vole, voli, volt, vuku, vuru.

V İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türk alfabesinin yirmi sessiz harfinden bir tanesi olan v harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı, 97’dir.

vacip, vagon, vahim, vahit, vahiy, vahşi, vakar, vakfe, vakıa, vakıf, vakit, vakum, vakur, valiz, valör, vanlı, vapur, varak, varan, varda, vargı, varış, varil, varis, varit, varma, varoş, varta, varto, vasat, vasıf, vasıl, vaşak, vatan, vatka, vatoz, vazıh, vebal, vecih, veciz, veçhe, vedia, vefat, vehim, vekil, velet, velev, velur, velut, venüs, verdi, verem, verev, vergi, verim, veriş, verit, verme, vezin, vezir, vezne, vıcık, video, vigla, villa, viraj, viral, viran, virüs, visal, viski, vişne, vites, vitir, viyak, viyol, vizon, vizör, vokal, volan, volta, vonoz, votka, voyvo, vukuf, vulva, vuraç, vurgu, vurma, vuruk, vuruş, vusul, vuzuh, vücut, vürut, vüsat, vaduz.

V İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

V harfi ile başlayan ve toplam sayısı 650’yi bulan kelimelerin arasında, 77 kelime bulunmaktadır.

vadeli vaftiz vahdet vahşet vajina vaketa vakvak valide vampir vandal vantuz varaka vargel varide varlık varmak varsıl varyos vasati vasıta vatani vatlık vatman vatvat vazife vebalı vecibe vecize vefalı vektör verese verici verkaç vermek vermut vernik vesaik vesair vesait vesika vesile veston vetire vicahi vicdan vidala vidalı vidolu vikaye vikont viladi vinter vinyet virane virgül virman viskoz vişnap vitray vitrin viyola vizite vizyon vodvil volkan voltaj vombat vualet vukuat vurgun vurmak vurtut vurucu vuslat vükela vüzera viyana.

V İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede, v ile başlayan ve yaklaşık sayısı 4000’ü bulan kelimeler arasından sizler için seçtiklerimiz şu şekildedir:

Vacation: Tahliye etmek

Valent: Değerli eşya

Valentines: Sevgililer günü

Vandal: Barbar

Valley: Vadi

Valiant: Yiğitlik