Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Aile V ile Başlayan Kız İsimleri: V Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
ABONE OL

V ile başlayan kız isimleri: V harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne-baba olmaya hazırlanan çiftlerin gündeminde yer alan isim konusu, internet üzerinden araştırılan en popüler aramalar arasındadır. Bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesi ile birlikte isim aramalarının daralması, ailelerin isim arayışını hafifletse de karar verme süreci çoğu zaman uzayabiliyor. Son yıllarda pek çok anne-baba kızları için iki isim tercih ediyor. Çok bilinmeyen, nadir kullanılan, ayrıca klasik ve geleneksel isimlerin yer aldığı V ile başlayan kız isimlerini sizler için araştırdık. İçeriğimizin devamına göz atarak, V harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilirsiniz.

V ile Başlayan Kız İsimleri: V Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

V ile Başlayan Kız İsimleri

Pek çok ailenin bebekleri için tercih edeceği isim, nadir bulunan ve az bilinen isimlerden oluşsa da bazı aileler için bu durum çok farklı olabiliyor. Çünkü günümüzde bebeği için klasik ve geleneksel isimleri tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Sizler için hazırladığımız V ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinde aradığınız özelliklere sahip isimleri bulabilirsiniz.

V Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Vabile: İri yağmur damlası
Vacibe: Yapılması gerekli olan durum
Vacide: Meydana getirici, yaratıcı
Vafe: Nasip, kısmet
Vafire: Çok, bol
Vafiye: Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri
Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan
Vahibe: Bağışlayan, bağışlayıcı
Vahide: Tek, bir, yalnız
Vaize: Dinsel öğütlerde bulunan kimse
Vakia: Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan
Vala: Yüksek, yüce
Valay: Yükseklik, yücelik
Valihe: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran
Vamıka: Seven, aşık
Vareste: Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade
Varide: Gelen, erişen, söylenti
Vasfiye: Nitelikli
Vasıfe: Vasfeden, bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hâl
Vasıla: Ulaşan, yetişen
Vasile: Ulaşan, yetişen
Vecahet: Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz
Vecazet: Sözün, veciz kısa oluşu
Vecdiye: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan
Vechiye: Yüzle ilgili, yüze ait
Vecibe: Ödev, görev
Vecihe: Yüz, çehre
Vecize: Kısa, derli toplu
Vecne: Yanak yumrusu, elmacık
Veda: Ayrılırken söylenen son söz
Vedia: Korunması için bırakılan emanet
Vedide: Dost, sevgisi çok olan
Vefia: Vefalı, sevgisi geçici olmayan
Vefika: Uygun, aynı fikirde olunan
Vefire: Çok, bol
Vefret: Çokluk, bolluk
Vehbiyye: Allah’ın ihsanı sonucu olan
Veladet: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.
Velaya: Ermiş kadınlar
Velayet: Velilik, ermişlik veli ve ermiş olan kişi
Velide: Yeni doğmuş çocuk
Velime: Düğün ziyafeti, evlenme
Veliye: Dost, yakın, Allah’ın sevgili kulu, ermiş
Velud: Doğurgan, çok doğuran
Venüs: Merkür’den sonra güneşe en yakın gezegen. 2) Güzellik tanrıçası.
Vera: Günah ve haramdan kaçınmak, uzak durmak
Verda: Gül
Verdinaz: Naz gülü, nazlıların gülü
Verim: Ortaya çıkan, istenilen sonuç
Verziş: Çalışma, işletme
Vesamet: Güzellik, güzel olma
Vesika: Çok sağlam, çok güçlü
Vesile: Neden, sebep, kavuşma
Vesime: Güzel yüzlü
Vezime: Beytullah’a gönderilen hediye
Vezire: Osmanlı Devleti’nde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesindeki kişi
Vicdan: Şuur, ahlak
Vidade: Sevme, sevgi, dostluk
Vildan: Yeni doğmuş çocuklar
Visali: Kavuşma, ulaşma ile ilgili olan durum
Vuska: Çok sağlam, çok kuvvetli
Vuslat: Buluşma, kavuşma, sevgiliye kavuşma anı
Vüreyka: Yaprakçık, küçük yaprak

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

V ile Başlayan Erkek İsimleri: V Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL V ile başlayan erkek isimleri
Ü ile Başlayan Kız İsimleri: Ü Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Ü ile başlayan kız isimleri
Ü ile Başlayan Erkek İsimleri: Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Ü ile başlayan erkek isimleri
U ile Başlayan Kız İsimleri: U Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL U ile başlayan kız isimleri
U ile Başlayan Erkek İsimleri: U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL U ile başlayan erkek isimleri
T ile Başlayan Kız İsimleri: T Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL T ile başlayan kız isimleri
T ile Başlayan Erkek İsimleri: T Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL T ile başlayan erkek isimleri
Ş ile Başlayan Kız İsimleri: Ş Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Ş ile başlayan kız isimleri
Ş ile Başlayan Erkek İsimleri: Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Ş ile başlayan erkek isimleri
S ile Başlayan Kız İsimleri: S Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL S ile başlayan kız isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.