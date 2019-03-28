Mevduat vergisi ya da vadeli kazanç mevduat vergisi, bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergidir. Yani banka ile anlaşılan faiz üzerinden elde edilen kazanç, vade bitiminde müşteri hesabına yansıtılırken belirlenen stopaj oranı kadar kesinti yapılır. Stopaj kesintisi anaparaya değil sadece vade döneminde kazanılan paraya yapılır. Bu stopaj kesintileri ise daha sonra bankalar tarafından devlete ödenir. Hesap sahibinin vergi ödemek için ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz.

Peki; mevduat vergisi nasıl hesaplanır?

MEVDUAT VERGİSİ HESAPLAMA

Mevduat hesaplarında vergi faiz kazancı üzerinden hesaplanır. Stopaj adı verilen bu vergi türü nihai vergi kapsamındadır ve beyan usulü ödenmez. Dolayısıyla bankalar anapara hariç elde ettiğiniz faiz gelirini hesaplar. Bu kazanç üzerinden belirlenen orandaki vergiyi düşer ve anapara artı net kazancı öder. Bu tutarlar da bankalarca Maliye’ye toplu biçimde aktarılır. Vergi hesaplaması faiz geliri üzerinden yapıldığı için mevduatın faiz gelirinin hesaplanması da kilit öneme sahiptir.

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı