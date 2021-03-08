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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET BİTMİYOR! Tartıştığı oğlunu ve eşini bıçakladı! - Haberler
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Son dakika haberler... Tartıştığı oğlunu ve araya giren eşini bıçaklayıp, teslim oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir vahşet haberi daha geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada Mustafa Y. (44),kendisine bıçak çeken oğlu Furkan Y. (18) ile araya giren eşi Hatice Y.'yi (43) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında evde bulunan çiftin kızı da kırılan kapı camı nedeniyle elinden yaralandı. Evden kaçan baba polise teslim olurken, ağır yaralanan anne ve oğlu ise ameliyata alındı

VAHŞET BİTMİYOR! Tartıştığı oğlunu ve eşini bıçakladı! - Haberler
Tartıştığı oğlunu ve eşini bıçakladı!
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DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Mustafa ve Hatice Y. çiftine ait dairede meydana geldi. Bir süredir Mustafa Y. ile eşi Hatice Y. arasında yaşanan gerginlik bugün henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya, ardından da bıçaklı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, kavgaya çiftin çocukları Furkan Y. de katıldı. Tartışma sırasında Mustafa Y. ile oğlu Furkan birbirlerine bıçak çekti. Hatice Y. ise kavgayı önlemek amacıyla araya girdi.

Bu sırada Mustafa Y., eşi Hatice Y.'yi karnından ve kalbinden, oğlu Furkan Y.'yi de sırtından bıçakla yaraladı. Olay sırasında yaşanan arbedede çiftin kızı A.Y. (14) ise elini kırılan kapının camına kestirerek yaralandı.

ANNE VE OĞLUNUN DURUMU CİDDİ

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Hatice Y., Furkan Y. ve A.Y. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olay sonrası evden ayrılan baba Mustafa Y. ise polis merkezine teslim oldu. Karnından ve kalbinden bıçaklanan Hatice Y. ile sırtından bıçaklanan Furkan Y.'nin hastaneye götürülür götürülmez ameliyata alındığı ve durumlarının ciddi olup, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

'GELDİK BARIŞTIRACAĞIZ DİYE'

Mustafa Y.'nin halası; bir süredir yaşanan sorun nedeniyle çifti barıştırmak için evlerine geldiklerini söyleyerek, "Çok iyilerdi, bak komşular da biliyor, yuvalarını kendilerini yıktı, gittiler. Korkudan öldük. Mustafa kardeşimin oğlu, Hatice ise gelinim. Geldik barıştıracağız diye. Birbirleriyle kavga yapmışlar ne yaptılarsa. İşte barışma böyle döndü böyle oldu. Barışma bu hale geldi" dedi.

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