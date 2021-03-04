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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET ÇÖZÜLDÜ! Poşetli vahşette yeni gelişme! Katil koca değil arkadaş çıktı
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İranlı uyruklu kadının poşetli infazı 2500 kamera kaydıyla aydınlatıldı! Koca masum çıktı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde İran uyruklu bir kadın kafasında poşetle ölü bulunmuştu. 2 Şubat'ta meydana gelen korkunç olayın ardından koca tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 bin 500 saatlik kamera kaydını inceliyip, cinayeti aydınlattı. Cinayetin Samira Rashıdian'ın katilinin kocası değil arkadaşı P.E. olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden zanlı, cinayeti telefon borcu tartışması sırasında işlediğini söyledi

VAHŞET ÇÖZÜLDÜ! Poşetli vahşette yeni gelişme! Katil koca değil arkadaş çıktı
AA

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde ölü bulunan İran uyruklu bir kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli, polisin 2 bin 500 saatlik kamera kaydını incelemesi ile yakalandı.

Korkunç olay, Altıeylül ilçesindeki İşletmeciler Caddesi'nde 2 Şubat'ta meydana geldi. Evine gelen R.B., kapıyı açan olmayınca, evden doğalgaz kokusu gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri girmiş, eşi Samira Rashıdian'ı (31) kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz bulmuştu. Adrese gelen sağlık ekipleri, Rashıdian'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

POLİS, 2 BİN 500 KEMARA KAYDINI İNCELEDİ

AA'nın haberine göre, evde Samira Rashıdian'ın ölü bulunmasının ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 2500 saatlik kayıtları izleyerek Samira Rashıdian'ın arkadaşı olan İran uyruklu P.E.'nin (28) olayın gerçekleştiği saatlerde evin bulunduğu caddede bulunduğunu tespit etti. Zanlıyı yakalayan ekipler, tercüman refakatinde ifadesini aldı.

CEP TELEFONU BORCU TARTIŞMASI

P.E. ifadesinde, maktul ve maktulün eşi aracılığıyla satın aldığı cep telefonunun borcunu görüşmek için olay yerine gittiğini, maktulün telefon borcundan hariç kendisinden 5 bin lira ekstra para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rashıdian'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden P.E., akabinde ise maktulün başına poşet geçirerek ölümünden emin olmak istediğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANAN KOCA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, olayla ilgili daha önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Rashıdian'ın eşi R.B ise serbest bırakıldı.

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