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Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet iddiasında görüntüler ortaya çıktı! - Haberler
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Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında kalarak öldüğü kazada kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek Kuşcu'nun (34) sevgilisi Murat Avcı'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntüde Avcı'nın ciple sürüklenmesi, ardından da Kuşcu'nun ciple yerde yatan sevgilisinin üzerinden geçmesi yer alıyor

Vahşet iddiasında görüntüler ortaya çıktı! - Haberler
Vahşet iddiasında görüntüler ortaya çıktı!
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DHA

Olay, 14 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Kuşcu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

Hayatını kaybeden Murat Avcı

'ALKOLÜN ETKİSİYLE' DEMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre, olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. DHA´nın ulaştığı kamera görüntüsünde, Dilek Kuşcu'nun ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan Avcı'nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen Kuşcu'nun yerde yatan Avcı'nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise Avcı'nın üzerinde kaldığı görülüyor.

Tutuklanan Dilek Kuşcu

Dilek Kuşcu olay yerindeki ilk ifadesinde, kavga ettiklerini belirtip alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Ancak çevredeki güvenlik kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, Kuşcu'nun bilerek Avcı'nın üzerinden geçtiğini, Kuşcu'nun cipi park ettikten sonra inip tekerin altında Avcı'yı gördükten sonra tekrar cipe binerek telefonla konuştuğunu, polislerin gelmesiyle de cipten inip, ağlamaya başladığını tespit etti.

'ARACIN ALTINA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Emniyetteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen Kuşcu, "4 yıldır Murat Avcı ile birlikteydik. Eğlenmek için bir restorana gittik. Burada alkol aldık. Beni sürekli kıskandığı için tartışıyorduk. Küçük bir tartışma yaşadık. Daha sonra aparta gittik. Ben araçtan indiğini sanıyordum. Aracın altına nasıl girdiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Araçtan inmişti, altına nasıl girdiğini bilmiyorum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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