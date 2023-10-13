Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar! Kütahya'da, yaklaşık 3 ay önce yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulunan 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın, darp edilerek öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, maktulün cansız bedeninin cenaze aracına taşınmasına yardım etmeleri de Kaplan'ın ölü bulunduğu gün olayı görüntüleyen gazetecilerin kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden D.A.D. (31), E.G. (22) ve M.T.A.A. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde 23 Temmuz'da ölü bulunmasıyla ilgili otopsi raporundaki darp izlerinden dolayı cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.

DARP EDİP EVİNE BIRAKMIŞLAR AA'da yer alan habere göre güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Kaplan'ın bir çorbacı dükkanının önünde arkadaşları tarafından darp edildiğini, sonrasında ise evine bırakıldığını belirledi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Kütahya, Kocaeli ve Manisa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Kaplan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A.A. (20), H.İ.B. (52), M.M.N. (19) ve Z.K'yi (37) gözaltına aldı. 6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI Kütahya’ya getirilen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinde kavga ettikleri arkadaşları Kemal Kaplan’ı darp ederek öldürdüğünü itiraf eden A.D., E.G. ve Irak uyruklu M.T.A.A., çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, diğer şüphelilerden H.İ.B. adli kontrol kararıyla, diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHBAR EDENLER DE ŞÜPHELİLER ÇIKTI 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp Kemal Kaplan'ı evinde ölü bulduklarını ihbar edenlerin de bu kişiler olduğu ortaya çıktı.

CENAZEYİ DE TAŞIMIŞLAR Şüphelilerin, maktulün cansız bedeninin cenaze aracına taşınmasına yardım etmeleri de Kaplan'ın ölü bulunduğu gün olayı görüntüleyen gazetecilerin kamerasına yansıdı. 23 TEMMUZ'DA ÖLÜ BULUNMUŞTU Kütahya Belediyesinden emekliye ayrılan Kemal Kaplan, ihbar üzerine 23 Temmuz'da yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunmuştu.