Kadınların çoğunluğunda rastlanan vajinal enfeksiyonlar; koku, yanma, kaşıntı ve akıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Cinsel yaşamda sorun yaratmaması ve iç organlara ulaşan ağır enfeksiyon tablosuna yol açmamaları için bu şikayetler önlenebilmekte, enfeksiyon oluşmuş ise de tedavi edilebilmektedir. Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, önerilerde bulundu
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Vajinal enfeksiyonlardan korunmak için Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, önerilerde bulundu.
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1- Temizlikte bu noktalara dikkat!
Vajinal temizliğinizi önden arkaya doğru yapmalısınız. Çünkü arkadaki enfeksiyonel bakteriler, vajina girişine tehdit unsuru özelliği taşıyabiliyor. Bu da enfeksiyon artışını hızlandırıyor.
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Bu durumda mutlaka önden arkaya doğru temizlik akışı izlemeliyiz. İntim temizleyiciler vajinal pH’ı olumsuz yönde etkileyip enfeksiyonlara zemin hazırlayabilmektedir. Bu nedenle sadece dış bölgeyi, duru su ile temizlemeniz yeterlidir.
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2- İç çamaşırı 1 günü geçmesin!
Günlük hayatımızda genital bölge kapalı kaldığından havalanması ve günlük hijyeni yerine getirme amacı ile de iç çamaşırının her gün değiştirilmesi gerekiyor.
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Naylon içerikli iç çamaşırlar yerine pamuklu iç çamaşırların kullanımı enfeksiyonların önlenmesinde önemlidir. Genital bölgedeki kuruluk ve temizlik, enfeksiyonu önlemek yolunda yardımcı olacaktır.
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3- Temizlik ürünlerini gözden geçirin!
Her cilt için farklı temizlik ürünleri olabileceği gibi parfüm içeren temizlik ürünlerinden kaçınmalısınız.
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Eski ve süregelen bir yöntem olan ağda veya jilet genital bölgedeki tüylerin alınmasında pratik ve hızlı bir yöntem olarak görünse de kıl köklerinde tahrişe bağlı iltihaplanmayı attıracaktır. Bu yüzden gelişmiş yöntemler kullanmak iltihaplanmayı önlemede daha çok yardımcı olacaktır.
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4- Vajinal enfeksiyondan kurtulmak için ne yapabilirim?
Dar kıyafetler giymemeye özen göstermelisiniz. Pamuklu kıyafetler giymek vajinanın hava alması açısından daha iyi gelecektir. Duş alırken ve genital bölgede temizlik yaparken aşırıya kaçmamaya dikkat edin.
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Bu durum genital bölgedeki asit dengesini bozabilir. Vajinayı korunmasız hale getirip mikropların çoğalmasına zemin hazırlayabilir.Özellikle yaz aylarında havuzdan veya denizden çıkarken ıslak bikini, mayo ile oturmamaya özen göstermelisiniz.
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