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Eski ve süregelen bir yöntem olan ağda veya jilet genital bölgedeki tüylerin alınmasında pratik ve hızlı bir yöntem olarak görünse de kıl köklerinde tahrişe bağlı iltihaplanmayı attıracaktır. Bu yüzden gelişmiş yöntemler kullanmak iltihaplanmayı önlemede daha çok yardımcı olacaktır.