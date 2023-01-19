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Haberler Merak Edilenler Vakıf Bankası Çalışma Saatleri 2023: Vakıfbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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Vakıf Bankası çalışma saatleri 2023: Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

13 Nisan 1954 yılında faaliyete geçen Vakıfbank, ülkemizdeki modern bankacılığın temellerini atan bankalardan biridir. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası unvanına sahip Vakıfbank,” Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası” sloganıyla hizmetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Vakıf Bankası Çalışma Saatleri 2023: Vakıfbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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Ülke genelinde 935 adet şubeye sahip olan Vakıfbank, yurtdışında da bulunan 4 şubesiyle global bankacılık alanında önemli atılımlar yapmıştır. Kamusal sermaye ile kurulan ve bir devlet bankası olan Vakıfbank ayrıca internet bankacılığı hizmetiyle de birçok bankacılık işlemini mobil olarak tek tıkla yapma kolaylığı sunmaktadır.

Vakıfbank şubeleri müşterilerine belirli saat aralıklarında hizmet sunmaktadır. Vakıfbank Bankası Çalışma Saatleri 2023, Vakıfbank Mesai Saatleri, Vakıf Bankası Kaçta Açılıyor, Vakıfbank Kaçta Kapanıyor, Vakıf Bankası Kaça Kadar Açık, Vakıfbank Öğle Arası Saati, Vakıf Bankası Cumartesi Açık Mı, Vakıfbank Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu? Vakıfbank’ın mesai saatleri ve banka hakkında merak edilen diğer detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Vakıfbank Bankası Çalışma Saatleri 2023

Kredi, mevduat ve yatırım işlemlerimizi halletmek için genellikle bankaların yolunu tutarız. Bu noktada en merak edilen sorulardan biri de bankaların çalışma saatleridir. Vakıfbank bankasının güncel çalışma saatleri şu şekildedir:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Vakıfbank Mesai Saatleri

Genellikle kamu bankalarının çalışma saatleri üç aşağı beş yukarı aynıdır. Özel kurumlar olmadığından dolayı mesai saatleri standarttır. Vakıfbank mesai saatleri hafta içi 09.00 ile 17.00 arasındadır. Hafta sonu ise Vakıfbank kapalı olduğundan müşterilerine hizmet vermemektedir.

Vakıfbank Kaçta Açılıyor?

Banka işlemlerini hızlı bir şekilde ve genellikle yoğunluğa kalmadan halletmek isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de bankaların mesaiye başlama saatleridir. Vakıfbank sabah saat 09.00’da müşterilerine hizmet vermeye başlamaktadır.

Açılış Saati: 09.00 – 12.30

Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

Cumatesi/Pazar: Kapalı

Vakıfbank Kaçta Kapanıyor?

Vakıfbank hafta içi saat 17.00’de kapanmaktadır. 17.00’den sonra banka üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremezsiniz. Ancak müşteri yoğunluğu özellikle mesai bitimine doğru bir artış göstermektedir. İşinizi sorunsuz ve hızlı bir şekilde halletmek istiyorsanız kapanış saatinden daha önce bankaya gelmenizi tavsiye ederiz.

Vakıfbank Kaça Kadar Açık?

Vakıfbank’ın tüm şubeleri saat 17.00’ye kadar hizmet vermektedir. Mesai bitimi tüm şubeler için aynı olup il ya da ilçe fark etmeksizin standart aralıklardadır.

Vakıfbank Öğle Arası Saati

Sıklıkla merak edilen konulardan biri de bankaların öğlen saatlerinde aktif olarak çalışmaya devam edip etmediğidir. Özellikle bankacılık işlemlerini öğle arasına sıkıştırmak isteyenlerin sorduğu bir soru öğle arası molalardır. Öğle arası saatleri çalışanların mola saatleri olarak belirlenmiştir. Vakıfbank’ta öğle arası mola saati saat 12.30’da başlayıp 13.30’da bitmektedir. Bir saatlik mola süresince herhangi bir işlem yapılmamakta ve şubeler kapanmaktadır. Şubeler kapandığı için genellikle öğle molası bitimine doğru uzun kuyruklar görülebilir. Ancak dilerseniz işlemlerinizi Vakıfbank mobil bankacılık aracılığıyla ya da ATM üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir şubeye gitmenize gerek yoktur.

Vakıfbank Öğle Arası Saati: 12.30-13.30

Vakıfbank Cumartesi Açık Mı?

Vakıfbank cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonları kapalı olduğundan herhangi bir hizmet vermemektedir. Ayrıca banka resmi ve dini bayramlarda da kapalıdır.

Vakıfbank Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

Vakıfbank öğle saatlerinde hizmet vermemektedir. Saat 12.30’da başlayan öğle molası 13.30’da sona ermektedir. Bir saatlik zaman diliminde bankalar kapanır ve öğle molasının bitmesiyle tekrar hizmet vermeye başlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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