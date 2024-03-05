Ziraat Bankası bir kamu bankası olduğundan ihtiyaç ve kredileri gibi ürün ve hizmetlerde müşterilerine yüksek oranda avantaj sağlar. Bu da Ziraat Bankası müşterilerinin sayısını artırır. Şu an 1700’ü aşkın şubeye sahip olan banka, Türkiye dışında 18 farklı ülkede de faaliyet göstermektedir. Köklü tarihiyle, geniş müşteri kitlesiyle ve hizmet çeşitliliğiyle dikkat çeken Ziraat Bankası’nın hangi saatlerde hizmet verdiğini merak ediyor olabilirsiniz. İşte “Ziraat Bankası öğle arası kaçla kaç arası?” gibi soruların cevabı…

#habericionecikanlar#100#left

Ziraat Bankası Mesai Saatleri

REKLAM

Ziraat Bankası da tıpkı diğer bankalarda olduğu gibi belli zaman aralıklarında hizmet verir. Bu nedenle söz konusu bankacılık işlemleri olduğunda bu saat aralıklarına dikkat etmek gerekir. Bankalarda işlemler yoğun geçtiğinden işlemlerin mesai saati bitiminden önce halledilmesi en uygunudur. Bu noktada Ziraat Bankası’nın mesai saatlerini merak ediyor olabilirsiniz. Söz konusu bankanın mesai saatleri, 09.00 ve 17.00 arasıdır.

Ziraat Bankası Hafta İçi Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası hafta içi çalışma saatleri müşterilerin en çok merak ettiği konuların başında gelir. Çünkü birçok kişi bankacılık işlemlerini hafta içi halletmeyi tercih eder. Ziraat Bankası ise hafta içi çalışma günlerinde sabah 09.00 mesaiye başlar. Akşam ise 17.00’de mesai bitmektedir. Ancak bu saatler, bazı zaman aralıklarında değişebilir. Bayram ve benzeri zaman aralıklarında güncel çalışma saatlerini takip edebilir ve planınızı buna göre yapabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası güncel hafta içi çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

REKLAM

Ziraat Bankası Hafta Sonu Açık mı?

Bankacılık işlemlerini hafta içi halledemeyen müşteriler olabilir. Yoğun hayatı olanlar, şubeye gitmeye bir türlü vakit bulamayanlar ve çalışma saatlerini uyduramayanlar, bankacılık işlemlerini hafta sonu yapıp yapamayacaklarını merak eder. Bu noktada birçok kişi tarafından “Ziraat Bankası hafta sonu açık mı?” sorusu sorulmaktadır. İlgili soruya verilecek cevap “Hayır” dır. Çünkü Ziraat Bankası’nın hiçbir şubesi hafta sonu çalışmaz.

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Ancak hafta sonu da olsa, 7 gün 24 saat Müşteri Hizmetleri’ne ulaşabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca yüksek meblağ olmadıkça ATM’leri kullandıkça para çekebilir veya yatırabilirsiniz. Bunun yanı sıra telefonunuza Ziraat Mobil uygulamasını indirebilir ve zaman mekân fark etmeksizin 7/24 uygulama üzerinden bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz.

REKLAM