Vakıf Katılım emekli promosyonu güncellendi 2026: Vakıf Katılım emekli promosyonu ne kadar?
Emekli promosyonunda bankalar arasında rekabet her geçen gün artıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlar 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyondan yararlanabiliyor. Emekli maaşı aralığına göre belirlenen promosyon tutarları kademeli olarak artış gösteriyor. Nisan ayında emekli promosyon rekabetinin artmasıyla birlikte kampanyalar da genişletildi. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kurlular Vakıf Katılım emekli promosyonunu araştırmaya başladı. Peki, Vakıf Katılım emekli promosyonu ne kadar? İşte 2026 Nisan Vakıf Katılım emekli promosyon miktarı...
Vakıf Katılım emekli promosyonu emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Emekli maaş promosyonunda başvurular şubelerden veya dijital bankacılık kanalları üzerinden kolayca yapılabiliyor. Vakıf Katılım nisan ayına özel emekli promosyon teklifini duyurdu. Peki, Vakıf Katılım emekli promosyonu ne kadar, kaç yılda bir veriyor? İşte Vakıf Katılım emekli maaş promosyonuna ilişkin tüm detaylar...
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
9.999 TL'ye kadar maaş alanlar için: 8.750 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için: 14.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için: 17.500 TL
20.000 TL - 49.999 TL arası maaş alanlar için: 21.000 TL
50.000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 25.000 TL
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklisiyseniz maaşınızı, Vakıf Katılım’a taşıyarak şube ve ATM’lerimizden hızlı ve masrafsız bir şekilde çekebilirsiniz. Ayrıca 25.000 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.
Emekli maaşı ödemelerinizi, 3 yıl boyunca bankamız aracılığıyla alacağınıza dair taahhütnamenize istinaden promosyon avantajından yararlanabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için size en yakın Vakıf Katılım Şubesine gelebilirsiniz.
Emekli maaşınızı Vakıf Katılım’a yeni taşıdıysanız; maaşınızı Vakıf Katılım’dan en az bir kez aldıktan sonra size en yakın şubemize başvurarak promosyon avantajından yararlanabilirsiniz. Halihazırda emekli maaşınızı Vakıf Katılım’dan alıyorsanız; doğrudan şubelerimiz üzerinden promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz.
Promosyon ödemeleri, başvurunuzu takip eden 3 iş günü sonrasında otomatik olarak hesabınıza aktarılır.
Birden fazla emekli maaşı almanız durumunda; maaşlarınızın toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesinden faydalanılır.
Emekli maaşı promosyon ödemesi, aldığınız emekli maaşı aralığına göre hesaplanarak ödenir. Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelirin/aylığın artması halinde ilave promosyon verilmez.
Nakit promosyonun ödendiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde; herhangi bir sebeple maaşınızı farklı kuruma taşımanız ya da SGK tarafından maaş ödemenizin kesilmesi durumunda Kurum tarafından yazılı bildirim yapılmaksızın ödenen promosyon tutarı, taahhüdün bozulduğu tarih itibariyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulüne göre geri alınır.