Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank: 3 - Savino Del Bene: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        VakıfBank: 3 - Savino Del Bene: 2 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye karşı setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 01:42 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        VakıfBank, geri dönüşle çeyrek finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında VakıfBank, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

        Bu sonuçla grubunda 6'da 6 yapan VakıfBank, çeyrek finale adını yazdırdı.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

        VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Malual)

        Savino Del Bene: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti (Castillo, Bechis, Ruddins, Franklin, Ribechi, Graziani)

        Setler: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12

        Süre: 128 dakika (29, 26, 26, 33, 14)

        ÖNERİLEN VİDEO

        7 aylık hamile eşini vuran şüpheli ormanda yakalandı

        Antalya'da 7 aylık eşi Hatice A.'yı (25), iki dizinin altından tabancayla vurup kaçan Abdullah A. (32), Döşemealtı ilçesindeki ormanda yakalandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı