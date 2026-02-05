VakıfBank: 3 - Savino Del Bene: 2 | MAÇ SONUCU
VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye karşı setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Bu sonuçla grubunda 6'da 6 yapan VakıfBank, çeyrek finale adını yazdırdı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Malual)
Savino Del Bene: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti (Castillo, Bechis, Ruddins, Franklin, Ribechi, Graziani)
Setler: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12
Süre: 128 dakika (29, 26, 26, 33, 14)