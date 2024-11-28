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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank: 3 - Vero Volley Milano: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank: 3 - Vero Volley Milano: 0 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3'üncü maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaştığı Vero Volley Milano'yu 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 22:15 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:15
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        CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 3'üncü maçında VakıfBank, evinde ağırladığı Vero Volley Milano’yu 3-0 mağlup etti.

        İlk 3 karşılaşmasını da kazanarak yoluna kayıpsız devam eden sarı-siyahlılarda; Marina Markova 18, Kiera Van Ryk 13, Yuan Xinyue de 10 sayıyla çift haneli sayı katkısı verdi.

        Dengede başlayan ilk sette 15-15’in ardından file önündeki etkili performansla üst üste seriler yakalayan VakıfBank, 21 dakika süren seti 25-19 ile hanesine yazdırarak öne geçti. Sarı-siyahlılar ilk sette 6 blokla oynarken, bu bölümde Marina Markova, 7 sayıyla öne çıktı. 2'nci sette oyunun iki yönünde de fark yaratan VakıfBank, 6 oyuncusunun direkt sayı katkısı verdiği seti 25-18 ile kazanarak durumu 2-0’a getirdi. VakıfBank, 3'üncü ve son seti de 25-17 ile alırken, maçı da 3-0 kazanarak galibiyet serisine devam etti.

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        SALON: VakıfBank Spor Sarayı

        HAKEMLER: Laszlo Adler, Michail Koutsoulas

        VAKIFBANK: Caterina Bosetti 8, Yuan Xinyue 10, Sıla Çalışkan 3, Marina Markova 18, Zehra Güneş 6, Kiera Van Ryk 13, Ayça Aykaç Altıntaş (L)

        VERO VOLLEY MILANO: Hena Kurtagic 1, Lamprini Konstantinidou, Miriam Sylla 12, Anna Danesi 5, Paola Egonu 13, Nika Daalderop 9, Satomi Fukudome (L)

        SETLER: 25-19, 25-18, 25-17

        SET SÜRELERİ: 21’, 23’, 24’,

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