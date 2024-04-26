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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Vakıfbank emekli promosyon kampanyası! Nisan ayı 2024 Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Vakıfbank emekli promosyon kampanyası! Nisan 2024 Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

        Emeklinin gündeminde Vakıfbank emekli promosyon kampanyası yer alıyor. SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren Vakıfbank emekli promosyon ücretleri geçtiğimiz haftalarda güncellenmişti. Yeni emekli banka promosyonu ücreti bu noktada merak konusu oldu. Peki Nisan ayı 2024 Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:14
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        Vakıfbank emekli promosyon ücreti en son yapılan güncelleme sonrasında yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyenler arasında Vakıfbank’ta yer aldı. Peki Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

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        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

        1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

        10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

        10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

        15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

        20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Emekli maaşını VakıfBank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da yapılabilir.

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        KİMLER VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINDAN YARARLANABİLİR?

        Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının VakıfBank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

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