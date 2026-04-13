VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında VakıfBank ile karşı karşıya geliyor. Son maçında rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler seride durumu 1-1'e getirdi. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele öncesinde, VakıfBank - Fenerbahçe Medicana voleybol maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte VakıfBank - Fenerbahçe Medicana canlı izle ekranı...
Giriş: 13 Nisan 2026 - 18:37
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Final serisinde üç galibiyete ulaşan taraf, 2025–2026 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak. Zorlu mücadele öncesinde, voleybolseveler, VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçının saatini ve yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, "VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta? VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.