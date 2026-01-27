Habertürk
        VakıfBank, Fransa'da seriyi sürdürmek istiyor - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Fransa'da seriyi sürdürmek istiyor

        VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun beşinci haftasında yarın Fransa'nın Volero takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçın tümünü kazanan ve namağlup ilerleyen VakıfBank, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:19
        VakıfBank, Fransa'da seriyi sürdürmek istiyor!
        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında VakıfBank, yarın Fransız ekibi Volero'ya konuk olacak.

        La Palestre'de oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

        Müsabakada Alexandros Mylonakis (Yunanistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) hakem ikilisi görev yapacak.

        Organizasyonda oynadığı maçların tamamını kazanarak yoluna namağlup devam eden sarı-siyahlılar, grubunda lider konumda bulunuyor.

        Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Volero ise 3. sırada yer alıyor.

        Grupta karşılaştıkları ilk müsabakada VakıfBank, Fransız ekibini 3-0 yendi.

