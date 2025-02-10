VakıfBank, Guidetti ile sözleşme yeniledi! VakıfBank Spor Kulübü, 2008'den bu yana takımın başında bulunan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2025-26, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek İtalyan başantrenör, VakıfBank'ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:36 facebook

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