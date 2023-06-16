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VakıfBank, Hollandalı pasör Sarah van Aalen'i kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 23 yaşındaki Hollandalı pasör Sarah van Aalen'i transfer etti.

VakıfBank, Hollandalı pasör Sarah van Aalen'i kadrosuna kattı
AA

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, 23 yaşındaki Hollandalı pasör Sarah van Aalen ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Van Aalen'in transferiyle ilgili sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önümüzdeki sezon birlikte yeni başarılara ulaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hollandalı oyuncu, kariyerine VV Trivos Wijchen'de başladı. Daha sonra Talentteam Papendal, Sliedrecht Sport, USC Münster ve SC Potsdam formaları giyen Aalen, Hollanda'da lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşarken, Potsdam ile Almanya Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı ve en değerli oyuncu seçildi.

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