        VakıfBank, İtalyan ekibini konuk edecek! - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, İtalyan ekibini konuk edecek!

        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında VakıfBank, yarın İtalya ekibi Savino Del Bene'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:59
        VakıfBank, İtalyan ekibini konuk edecek!
        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibini konuk edecek.

        VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

        Mücadelede Wojciech Maroszek (Polonya) ve Alexandros Mylonakis (Yunanistan) hakem ikilisi görev yapacak.

        Geride kalan haftalarda oynadığı 5 maçın tamamını kazanan sarı-siyahlılar, grubunda lider konumda yer alıyor.

        İtalyan temsilcisi ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayarak 2. sırada kendine yer buldu.

        VakıfBank, grubunda Savino Del Bene ile karşılaştığı ilk müsabakada deplasmanda rakibini 3-1 yendi.

        GUIDETTI: ZORLU BİR MÜCADELE OLMASINI BEKLİYORUZ

        Mücadele hakkında açıklamalarda bulunan sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Dünya şampiyonu olan bir takımı salonumuzda ağırlamak çok güzel. Ayrıca birçok dünya şampiyonası ve olimpiyat madalyasına sahip oyuncuyu bir arada görme şansı yakalayacak olan taraftarlarımız için çok heyecanlıyım. Rakibimizle İtalya'da oynadığımız karşılaşmada iyi bir maç çıkardık. Ancak o maçta bazı sakatlıklarla boğuşuyorlardı. Bu sefer tamamen farklı bir maç olacağına eminim. Gerçekten zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Pasör Cansu Özbay ise önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

        "Rakibimizi deplasmanda yendiğimizi biliyoruz ama grup liderini belirleyecek olan bu karşılaşma çok daha zorlu olacak. Çok yoğun bir hafta geçirdik ama hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir bu maça hazırlanıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim. Umarım kazanan biz oluruz."

