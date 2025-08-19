VakıfBank, Lorenne Teixeira’yı transfer etti

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, kadrosunu Lorenne Teixeira ile güçlendirdi. Olimpiyat oyunları ve diğer büyük turnuvalarda ülkesi Brezilya’nın formasını giyen 29 yaşındaki pasör çaprazı önümüzdeki sezon sarı-siyah formayla mücadele verecek.

8 Ocak 1996’da dünyaya gelen 187 cm boyundaki Lorenne Teixeira, kariyerinde sırasıyla Brezilya ekipleri; EC Pinheiros, Rexona/Ades, Sesi-SP, Sao Paulo FC/Barueri, Sesc-RJ Flamengo’da oynadı. Ardından Japonya’da Saitama Ageo Medics, Rusya’da Lokomotiv Kaliningrad formaları giyen tecrübeli oyuncu, ardından ülkesine dönerek Osasco / Sao Cristovao Saude ve son olarak Sesi Volei Bauru’da görev aldı.

OLİMPİYATLARDA KÜRSÜYE ÇIKTI

VakıfBank’ın yeni oyuncusu, ülkesinin mücadele ettiği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli takım kariyerinde 1 Dünya Şampiyonası gümüş madalyası bulunan Teixeira, 3 Milletler Ligi gümüş madalyası ve 2 Güney Amerika şampiyonluğu elde etti.

Tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde ise 1 Brezilya Süper Ligi, 1 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu kazanırken, Brezilya Kupası’nda da 3 altın madalya aldı.