Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde devreyi lider kapattı! - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde devreyi lider kapattı!

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        VakıfBank ligde devreyi lider kapattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını, VakıfBank zirvede tamamladı.

        Son şampiyon VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puana ulaştı ve devre arasına Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde lider girdi.

        Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 3 Ocak 2026'da başlayacak.

        İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:

        Takım O G M AS VS P

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!