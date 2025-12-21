VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde devreyi lider kapattı!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı tamamlandı
Giriş: 21.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 19:42
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını, VakıfBank zirvede tamamladı.
Son şampiyon VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puana ulaştı ve devre arasına Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde lider girdi.
Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 3 Ocak 2026'da başlayacak.
İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:
