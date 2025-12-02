Vakıfbank'tan Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki!
Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj'ı 3-1 yendi.
Temsilcimiz VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı.
Sarı-siyahlılar, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu Tijana Boskovic seçildi.
Temsilcimiz, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 8 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına konuk olacak.
SALON: Polivalenta
HAKEMLER: Igor Schimpl (Slovakya), Gyula Tillmann (Macaristan)
ALBA BLAJ: Felix Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky, Veres (L) (Lijklema, Grama, Otcuparu)
VAKIFBANK: Cazaute, Cansu, Zehra, Boskovic, Dangubic, Ogbogu, Ayça (L) (Derya, Sıla, Lorenne)
SETLER: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25
SÜRE: 98 dakika (25,27,21,25)