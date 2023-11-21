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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, THY'yi 3-1'le geçti! - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, THY'yi 3-1'le geçti!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:32 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:32
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        VakıfBank, THY'yi 3-1'le geçti!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

        Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Neriman Özsoy, Macris, Şeyma Ercan, Derya Güç)

        VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Busa, İdil Başcan, Selin Çalışkan)

        Setler: 23-25, 25-27, 25-17, 23-25

        Süre: 117 dakika (27, 34, 27, 29)

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