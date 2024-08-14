Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Yuan Xinyue’yi açıkladı - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Yuan Xinyue’yi açıkladı

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Vakıfbank, kariyerinde önemli başarılar elde eden Çinli oyuncu Yuan Xinyue'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vakıfbank, Çinli yıldızı açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Çin Milli Takımı’nın da formasını giyen orta oyuncu Yuan Xinyue’yi transfer etti. 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya alan Yuan Xinyue, önümüzdeki sezon sarı-siyahlı formayı giyecek.

        Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda Yuan Xinyue’yi transfer etti.

        21 Aralık 1996’da Çin’de dünyaya gelen Yuan Xinyue; kariyerinde Bayi, Guangdong Evergrande, Jiangsu Zenith Steel’da oynarken, son olarak Tianjin Bohai Bank’ta forma giydi.

        Çin Ligi’nde 4 kez en iyi orta oyuncu seçilen ve VNL 2023’te de en iyi orta oyuncu olan voleybolcu, Çin Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı. Xinyue, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Çin Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı.

        Yuan Xinyue, 2015 ve 2019’te FIVB Dünya Kupası, 1 FIVB Grand Champions Cup, 1 Asya Şampiyonası, 2 Asya Oyunları şampiyonlukları yaşadı. Çin Ligi’ni 6 kez kazanan Yuan Xinyue, Çin National Championship’te de 5 defa zirveye çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı